Microsoft запропонувала добровільне звільнення до 60 тисяч працівників — The Verge

Microsoft запропонувала добровільний вихід із компанії з фінансовою підтримкою для до 60 тисяч працівників у США, Великій Британії, Канаді та Індії. Пропозиція стосується частини штату компанії, який загалом налічує приблизно 223 тисячі людей, повідомляє The Verge.

Фінансова підтримка для працівників

Директорка Microsoft із персоналу Емі Коулман у зверненні до співробітників заявила, що програма дає їм «можливість залишити Microsoft із фінансовою підтримкою та ресурсами для планування кар’єри». За її словами, компанія прагне скоротити штат без нового раунду звільнень.

За даними джерел The Verge, добровільний вихід доступний працівникам команд AI Experiences, Copilot, CoreAI, Windows + Devices, Xbox, фінансів і кадрового напряму. Частково в програмі беруть участь команди Cloud + AI, MicrosoftAI, а також підрозділ корпоративних, зовнішніх і юридичних питань.

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Команди поза програмою

Пропозиція не поширюється на працівників маркетингового, комерційного бізнесу, Discovery and Quantum і безпекового напрямів. Вона також не стосується комерційних команд продажів.

Кількома місяцями раніше Microsoft скоротила 4,8 тисячі працівників, переважно в командах Xbox і комерційних продажів. Нинішня програма відрізняється від добровільної програми виходу на пенсію, яку компанія пропонувала працівникам із тривалим стажем на початку року. Та пропозиція була доступна приблизно 9 тисячам працівників у США певного рівня, якщо сума їхнього віку та років роботи в Microsoft становила щонайменше 70.

«Пропозиція добровільного виходу є для нас новою. Ми вчитимемося на цьому досвіді», — зазначила Коулман у службовій записці.

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