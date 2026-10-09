Міненерго США оголосило 12 грантів на $159 млн для ШІ в науці — Science News

Міністерство енергетики США оголосило другий раунд фінансування в межах Genesis Mission — програми застосування штучного інтелекту в наукових дослідженнях. Дванадцять трирічних проєктів другого етапу отримають загалом $159 млн. Як повідомляє Science News, у перший рік програми загальні витрати відомства сягнуть $434 млн, а кількість наданих грантів — 297. Більшість із них становлять менші дев’ятимісячні гранти першого етапу, видані в липні.

ШІ для фізики та прискорювачів

Серед нових грантів є фундаментальні та прикладні дослідження. Команда Массачусетського технологічного інституту інтегруватиме ШІ в суперкомп’ютерні розрахунки поведінки кварків і глюонів — фундаментальних частинок, з яких складаються протони, нейтрони та інші субатомні частинки. Метод решіткової квантової хромодинаміки поділяє простір і час на решітку з великої кількості окремих точок і потребує складних обчислень, які ШІ може прискорити.

Консорціум на чолі з Національною лабораторією Лоуренса в Берклі розроблятиме платформу ШІ для проєктування та керування прискорювачами частинок, що можуть мати до 1 млн змінних керування. Інша група під керівництвом дослідників Північно-Східного університету створюватиме агентну ШІ-систему для Facility for Rare Isotope Beams при Університеті штату Мічиган. Проєкт має на меті додати сотні годин роботи прискорювача щороку.

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Програма для здобувачів Ph.D.

У 2027 році відомство також планує започаткувати стипендіальну програму Genesis Mission для 100 здобувачів ступеня Ph.D. Учасники поєднуватимуть навчання за обраним науковим напрямом із підготовкою у сфері ШІ. Програма передбачає літнє стажування в національній лабораторії Міністерства енергетики та ще одне — у приватній компанії.

DOE прагне скоротити термін здобуття Ph.D. із шести або семи до чотирьох років. Відомство надаватиме стипендії університетам, які нестимуть відповідальність, якщо учасники не завершать навчання за чотири роки. Водночас, за словами керівника Genesis Mission Даріо Ґіла, окремих студентів через це не позбавлятимуть підтримки. На старт програми передбачено $20 млн.

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