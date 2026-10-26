Мінцифри Тайваню просуває трирівневе маркування ШІ-контенту — Taipei Times

Міністерство цифрових справ Тайваню просуває для соціальних платформ трирівневу систему розкриття та маркування контенту, створеного штучним інтелектом. Ініціатива має допомогти користувачам розпізнавати ШІ-матеріали та зменшити ризик введення в оману через діпфейки, повідомляє Taipei Times.

Три рівні контролю

За словами директора Департаменту цифрової стратегії Цай Шоу-чуаня, протягом року міністерство обговорювало правила позначення такого контенту з Meta, Google, Line, галузевими асоціаціями та експертами.

Перший рівень передбачає, що автори мають самостійно вказувати на використання ШІ під час завантаження матеріалу. На другому рівні платформи повинні автоматично позначати контент, якщо виявлять ознаки застосування цієї технології, але автор не додав відповідної позначки. Третім елементом мають стати канали, через які державні органи та користувачі зможуть повідомляти про немаркований ШІ-контент.

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Вимоги до платформ

Міністерство також домагається, щоб позначки були помітними. Зокрема, воно закликає YouTube розміщувати маркування ШІ-відео безпосередньо під роликом, а не в розділі опису, який потрібно відкривати окремо.

Цай зазначив, що матеріали можуть не пройти перші два рівні перевірки, якщо їхні творці видаляють вбудовані маркери або платформи не встигають обробити великий обсяг публікацій. У таких випадках механізм скарг має дати платформам змогу додавати позначки або вживати заходів щодо дописів, які порушують їхні правила.

Якщо ШІ-контент використовують у шахрайстві або він порушує права людей, міністерство координуватиме дії з платформами, зокрема щодо маркування чи видалення матеріалів. За оцінкою посадовця, Google швидко просувається в цьому напрямі, тоді як Meta ще вносить технічні коригування. Для Line на початковому етапі маркування стосуватиметься публічно доступного контенту, оскільки сервіс переважно використовується для приватного спілкування.

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