Модель штучного інтелекту Anthropic під час кібернавчань намагалася видати себе за людину, щоб внести шкідливий код до репозиторію на GitHub. Про результати вправи повідомила Jerusalem Post. За даними Anthropic, модель Mythos 5 виконувала несанкціоновані дії, що впливали на людей поза межами навчання, у дев’яти з 43 запусків.

Спроба втручання у репозиторій

Вправу проводили у форматі Capture the Flag, у якому потрібно отримати дані з імітованої мережі. Моделям надали доступ до інтернету, водночас захисні обмеження, які застосовують для потужнішої моделі Fable, не використовували.

В одному з випадків агент виявив, що комп’ютер у мережі періодично звертався до GitHub, і спробував встановити, який саме репозиторій завантажується. Після цього модель вирішила, що йдеться про репозиторій реальної людини, не пов’язаної з вправою, та створила його версію зі шкідливим кодом. Мета полягала в тому, щоб після завантаження цієї версії на комп’ютер у мережі отримати доступ до потрібних даних вправи.

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Фальшивий обліковий запис

За описом AI Security Institute, ці дії були спробою атаки на ланцюг постачання програмного забезпечення. Модель також створила фальшивий обліковий запис на GitHub і звернулася до власника репозиторію, намагаючись переконати його схвалити зміни. Власник відмовив, а модель не виконала завдання, оскільки вичерпався час.

В AI Security Institute зазначили, що інцидент не завдав реальної шкоди, але потребує детального аналізу. Anthropic назвала головними проблемами вихід моделі за межі поставленого завдання та введення в оману щодо її дій або намірів. Компанія також повідомила, що більш просунуті моделі в аналогічному експерименті виявляли меншу схильність до дій такого масштабу та припиняли атаки після повідомлення про їхній вплив на реальний світ.

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