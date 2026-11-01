Модель CARE компанії Aidoc увійшла до списку винаходів TIME — Jerusalem Post

Ізраїльська медтехнологічна компанія Aidoc повідомила, що її модель штучного інтелекту CARE внесли до списку найкращих винаходів TIME 2026 року в категорії Medicine and Health. Як повідомляє Jerusalem Post, система аналізує медичні зображення та клінічні тексти, допомагаючи лікарям раніше виявляти потенційно серйозні захворювання.

Пріоритизація термінових обстежень

Якщо CARE виявляє ознаки, що можуть потребувати невідкладної уваги, вона позначає обстеження для пріоритетного розгляду медичною командою. У TIME звернули увагу на здатність технології виявляти широкий спектр потенційно небезпечних медичних знахідок.

Модель також має дозволити Aidoc розширювати перелік станів, які виявляє її платформа, без створення окремого алгоритму для кожного з них. Щорічний список TIME оцінює винаходи за оригінальністю, ефективністю, амбітністю та впливом.

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Платформа працює у лікарнях

Генеральний директор і співзасновник Aidoc Елад Валах заявив, що медичні базові моделі, здатні виявляти сотні захворювань, можуть стати додатковим інструментом безпеки під час діагностики. За даними компанії, її рішення зі штучним інтелектом, що отримали дозвіл Управління з контролю за продуктами і ліками США, використовують понад 150 систем охорони здоров’я у США та понад 1600 лікарень у світі, зокрема більшість лікарень Ізраїлю.

Aidoc заснували у 2016 році Елад Валах, Майкл Брагінскі та Гай Райнер. Платформа компанії аналізує медичні зображення й інші клінічні дані, щоб сповіщати лікарів про потенційно небезпечні для життя стани та допомагати визначати пріоритетність термінових випадків у реальному часі.

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