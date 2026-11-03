Моделювання пов’язало зародки ранніх чорних дір зі злиттями зірок — Space.com

Моделювання раннього Всесвіту показало, що зіткнення і злиття зір у щільних скупченнях могли утворювати масивні зародки чорних дір. Такий механізм може пояснити швидкий ріст надмасивних чорних дір у перші мільярди років існування космосу, повідомляє Space.com.

Злиття зір у щільних скупченнях

Дослідницька група змоделювала умови раннього Всесвіту та дійшла висновку, що зоряні системи тоді могли бути дуже щільними. За таких умов зорі часто стикалися: швидкі зіткнення мали б руйнувати об’єкти, тоді як повільні могли призводити до послідовних злиттів.

У результаті, за моделями, могла виникнути одна надзвичайно масивна зоря. Наприкінці життя вона могла колапсувати й утворити масивну чорну діру. Членкиня команди Клер Вільямс із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі заявила, що зорі в скупченні могли неодноразово зливатися в об’єкт, маса якого дорівнювала б масі всього скупчення.

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Можливі зародки чорних дір

Зазвичай колапс масивної зорі утворює чорну діру зоряної маси — приблизно від 10 до 100 мас Сонця. Чорні діри проміжної маси, які розглядають як можливі зародки надмасивних, мають від 100 до 100 тисяч мас Сонця. Моделювання припускає, що такі об’єкти могли виникати в густих зоряних скупченнях, де для їхнього подальшого росту були доступні зорі та газ.

Малі червоні точки

Дослідження також пропонує можливе пояснення Малих червоних точок — надзвичайно компактних червоних об’єктів, які телескоп James Webb спостерігає в ранньому Всесвіті. За однією з версій, вони можуть бути щільними зоряними скупченнями, у яких повторні зіткнення створюють дуже масивну зорю, що згодом колапсує в чорну діру проміжної маси.

Як зазначає матеріал, Малі червоні точки, схоже, зникли до часу, коли Всесвіту було близько 2 мільярдів років. Дослідники пов’язують це з розширенням і охолодженням космосу: хаотичні щільні області поступово ставали основою менш неспокійних галактик, де умови для таких зіткнень уже не зберігалися. Роботу команди опублікували в журналі Astrophysical Journal.

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