Моделювання відтворило формування Чумацького Шляху з тисяч галактик — Live Science

Суперкомп’ютерне моделювання MEGATRON свідчить, що в перші 2 млрд років після Великого вибуху область Всесвіту, з якої згодом сформувався Чумацький Шлях, була заповнена тисячами малих галактик різних форм і розмірів. Згодом вони стикалися та зливалися, утворивши галактику, у якій розташована Сонячна система, повідомляє Live Science.

Модель раннього Всесвіту

Симуляцію створювали протягом трьох років. Вона охоплює період від 180 млн років до 2 млрд років після Великого вибуху. На початковому етапі, за моделлю, у Всесвіті ще не було зірок і галактик — він містив лише первинний газ.

Моделювання відстежує утворення перших зірок, їхню загибель і поширення в навколишньому газі важких елементів, зокрема вуглецю, кисню та заліза. Ці елементи стали будівельним матеріалом для наступних поколінь зірок і планет. Розрахунки також прогнозують характерні світлові та спектральні ознаки віртуальних галактик.

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Порівняння з даними телескопа Вебба

Результати MEGATRON можна безпосередньо зіставляти зі спектральними спостереженнями Космічного телескопа Джеймса Вебба, який збирає дані за подібний проміжок космічного часу. Телескоп уже виявив у ранньому Всесвіті несподівано яскраві галактики та компактні об’єкти, відомі як «малі червоні точки», що не цілком узгоджувалися з попередніми комп’ютерними моделями.

Порівняння симуляції зі спостереженнями ранніх галактик і хімічними слідами у стародавніх зорях має допомогти перевірити конкуруючі моделі перших зірок. Результати описали в одній із шести статей колаборації MEGATRON, опублікованих 30 вересня у The Open Journal of Astrophysics. Наступне покоління симуляцій має враховувати складнішу фізику, зокрема активні чорні діри, які телескоп Вебба виявив як поширене явище в ранньому Всесвіті.

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