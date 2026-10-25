Moonshot обмежила кіберможливості моделі Kimi K3.1 Pro — The Express Tribune

Китайський стартап Moonshot AI заявив, що обмежив можливості своєї нової моделі Kimi K3.1 Pro для наступальних кібератак. Компанія повідомила, що вилучила з навчального набору даних і середовищ навчання з підкріпленням матеріали, пов’язані з кіберсферою, водночас зберігши загальні навички програмування.

Модель із відкритими вагами

Як повідомляє The Express Tribune, Moonshot представила Kimi K3.1 Pro як свою найпотужнішу модель класу з 3 трильйонами параметрів із відкритими вагами. Компанія планує опублікувати ваги моделі — файли, які дадуть змогу стороннім розробникам запускати та модифікувати її на власних системах, — до 4 листопада.

У Moonshot заявили, що не прагнуть випускати відкриті ваги моделей, які розширювали б межі кіберможливостей. Компанія також вважає, що моделі з відкритими вагами можуть допомагати організаціям перевіряти та захищати власне програмне забезпечення, зокрема застарілі системи, яким приділяють мало уваги.

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Результати внутрішнього тесту

За даними Moonshot, K3.1 Pro набрала 81,0% у внутрішньому кібербенчмарку, тоді як подібна версія без заходів зі зниження ризиків отримала 90,5%. Тест передбачав пошук і використання вразливостей програмного забезпечення в контрольованому середовищі.

У компанії зазначили, що фільтрація кіберданих зменшила наступальні можливості моделі, хоча вона все одно перевершила попередню версію. Ці результати незалежно не перевіряли. Модель має контекстне вікно на 1 млн токенів, що дає їй змогу опрацьовувати великі обсяги тексту. Moonshot також представила швидшу версію K3.1 Pro Highspeed, яка, за заявою компанії, працює у два-три рази швидше за стандартну модель.

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