Muse від Meta набрав 10,2 млн завантажень у США за 40 днів — TechCrunch

ШІ-застосунок Muse від Meta за перші 40 днів після виходу набрав 10,2 млн завантажень у США. Загалом від вересневого запуску застосунок завантажили 10,9 млн разів, повідомляє TechCrunch з посиланням на дані аналітичної компанії Sensor Tower.

За оцінкою старшої аналітикині Sensor Tower Кари Лі, лише 11 інших мобільних застосунків раніше досягали позначки у 10 млн завантажень у США протягом перших 40 днів після запуску. Найновішим таким прикладом був застосунок Threads, який Meta запустила в липні 2023 року. Значну частину інших застосунків із подібними показниками становили мобільні ігри.

Витрати на просування

Meta просуває Muse через власні сервіси, аудиторія яких сукупно становить 3,6 млрд щоденних активних користувачів, а також нарощує рекламні витрати. За даними Sensor Tower, у жовтні на рекламу Muse припало 39% загальних рекламних витрат Meta — проти 23% місяцем раніше.

У жовтні Muse посів 21-ше місце серед брендів у США за кількістю рекламних показів, піднявшись із 73-го місця у вересні. Застосунок виконує різні завдання від імені користувачів.

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Утримання користувачів

Sensor Tower також зафіксувала вищі показники утримання аудиторії Muse порівняно з ChatGPT, Claude та Grok. Через сім днів після встановлення застосунком продовжували користуватися 30% американських користувачів, а через 14 днів — 23%. Середній показник конкурентів становив 19% через сім днів і 16% через два тижні.

16 жовтня кількість щоденних активних користувачів Muse уперше сягнула 2,5 млн, що на 15% більше, ніж тижнем раніше. У перші 40 днів ChatGPT набрав у США 3,7 млн завантажень, Grok — 500 тис., а Claude — 200 тис. У глобальному вимірі ChatGPT випередив Muse, досягнувши близько 15 млн завантажень, однак Muse поки доступний лише у США та Канаді.

Після запуску Muse утримував перше місце в американському App Store щодня, крім 19 жовтня, коли його ненадовго випередив стримінговий застосунок Kick. Станом на вівторок Muse знову очолив рейтинг App Store та був першим у Google Play упродовж останніх 30 днів.

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