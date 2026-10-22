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Світова економіка дедалі більше залежить від інвестицій у штучний інтелект, які підтримують ділову активність, фондові ринки та прибутки технологічних корпорацій. Водночас Міжнародний валютний фонд попереджає: якщо очікування щодо прибутковості ШІ не виправдаються, переоцінка активів може спричинити масштабне падіння на фінансових ринках. Ризики посилюються через зростання боргового фінансування, взаємозалежність технологічних компаній і концентрацію капіталу в невеликій кількості гравців.

У жовтневому огляді світової економіки МВФ прогнозує уповільнення глобального зростання до 3,1% у 2026 році, а у 2027 році — відновлення до 3,4%. Одним із чинників, що підтримують економічну активність, фонд називає технологічний бум, значною мірою пов’язаний зі ШІ. Однак він же може стати джерелом проблем, якщо інвестиції в інфраструктуру та розробку технологій зростатимуть швидше, ніж реальна економічна віддача від них.

UA.News розповідає, чому МВФ занепокоєний можливим перегрівом ринку ШІ, на чому тримається інвестиційний бум, які компанії та країни можуть постраждати першими й чому потенційна корекція фондового ринку не обов’язково переросте в нову глобальну фінансову кризу.

Чому МВФ заговорив про ризик бульбашки ШІ

У доповіді про глобальну фінансову стабільність, МВФ визначив три ключові ризики для світових фінансових ринків: можливу корекцію активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, різке зростання дохідності державних облігацій і кіберзагрози. У випадку ШІ головне занепокоєння полягає не в самій технології, а в тому, наскільки стійкими виявляться вкладені в неї гроші та очікувані прибутки.

Фонд зазначає, що фінансові ринки поки демонструють стійкість завдяки економічному зростанню, сильним корпоративним результатам і оптимізму щодо нових технологій. Проте високі оцінки компаній можуть швидко змінитися, якщо інвестори вирішать, що майбутні доходи від ШІ будуть нижчими або надійдуть пізніше, ніж очікувалося.

Заступник керівника підрозділу департаменту грошово-кредитних систем і ринків капіталу МВФ Атанасіос Вамвакідіс під час презентації звіту сформулював цю суперечність так: «Глобальні фінансові ринки напрочуд добре витримали численні потрясіння та дуже високу невизначеність — значною мірою завдяки позитивним сюрпризам у зростанні, сильним корпоративним прибуткам, а також оптимізму щодо ШІ». Водночас він застеріг: «Стійкість — це не безпека».

Це важливе розмежування. МВФ не стверджує, що обвал ринку ШІ неминучий, і не заперечує потенційної користі технології. Фонд звертає увагу на іншу проблему: навіть перспективна технологія може стати основою фінансової бульбашки, якщо ціни на активи та обсяги вкладень випереджають реальні результати бізнесу.

Як ШІ-бум став одним із двигунів світової економіки

Нинішня хвиля інвестицій у ШІ — це не лише гроші венчурних фондів і технологічних стартапів. Вона охоплює будівництво дата-центрів, закупівлю графічних процесорів, виробництво напівпровідників, прокладання мереж, енергетичну інфраструктуру та створення програмного забезпечення. Великі компанії вкладають кошти в обчислювальні потужності, сподіваючись, що зможуть продавати нові послуги, автоматизувати роботу та підвищувати продуктивність.

Ці інвестиції створюють економічний ефект ще до того, як усі очікувані переваги ШІ стануть реальністю. Коли компанія замовляє сервери, вона підтримує виробників чипів; коли будує дата-центр — створює попит на будівельні роботи, електроенергію, охолодження та обладнання. Постачальники отримують доходи, наймають працівників і вкладають гроші у власне розширення. Так формується ланцюг, у якому інвестиційний попит однієї групи компаній стає виручкою іншої.

Головний економіст МВФ і директор департаменту досліджень Сільвана Тенрейро під час презентації жовтневого прогнозу пояснила, що на світову економіку одночасно впливають два протилежні чинники. Війна на Близькому Сході та подорожчання енергоносіїв створюють негативний шок пропозиції, тоді як технологічний бум, переважно пов’язаний зі ШІ, стимулює попит, ціни, торгівлю та інвестиції.

Саме тому фонд розглядає ШІ не просто як окрему технологічну галузь, а як чинник, що впливає на загальну динаміку світового ВВП. Якщо витрати на інфраструктуру різко скоротяться, економічні наслідки відчують не лише розробники моделей. Менше замовлень отримуватимуть виробники чипів, будівельні компанії, постачальники електроенергії та інші учасники технологічного ланцюга.

Водночас у цій моделі є принципова вразливість: витрати на створення ШІ-інфраструктури вже підтримують економічну активність, тоді як повний масштаб майбутньої віддачі залишається невизначеним. Якщо технологія справді підвищить продуктивність і допоможе компаніям заробляти більше, нинішні інвестиції можуть виправдатися. Якщо ж прибутки виявляться скромнішими за прогнози, скорочення витрат здатне передати негативний імпульс усій економіці.

На чому тримається бульбашка: гроші, борги та взаємні зобов’язання

Одна з найбільших проблем, на які звертає увагу МВФ, — не просто масштаб інвестицій, а спосіб їх фінансування. На початку інвестиційного буму значну роль відігравали компанії з великими грошовими резервами та стабільними доходами від основного бізнесу. Проте потреба в обчислювальних потужностях зростає, а будівництво інфраструктури потребує дедалі більших сум.

За оцінкою фонду, частка найбільших технологічних компаній — так званих hyperscalers — у світових випусках корпоративних облігацій інвестиційного класу зросла з менш ніж 1% до 10% відтоді, як розпочалося активне нарощування інвестицій у ШІ у 2024 році. Одночасно вільний грошовий потік деяких великих компаній скорочується через значні витрати на розвиток інфраструктури, що робить боргове фінансування важливішим.

Це не означає, що великі технологічні компанії вже втратили фінансову стійкість. МВФ наголошує, що основні гравці галузі досі демонструють сильні прибутки. Але якщо компанії продовжать витрачати гроші швидше, ніж зростатимуть доходи, вони стануть чутливішими до вартості кредитів, попиту на обчислювальні потужності та настроїв інвесторів.

Ще складніша ситуація виникає у менших постачальників обчислювальних послуг, які будують дата-центри та здають потужності в оренду. Частина таких компаній має вищий борговий тягар і слабшу прибутковість, ніж технологічні гіганти. Для них падіння цін на послуги або відмова клієнтів від запланованих замовлень може стати набагато серйознішим ударом.

МВФ також звертає увагу на фінансові зв’язки між учасниками ШІ-ринку. За даними звіту, 14 публічно розкритих угод із 2023 року передбачали приблизно $300 млрд сукупних інвестицій у капітал менш фінансово стійких компаній з боку великих технологічних гравців, доповнених близько $650 млрд боргового фінансування. Натомість сторони брали на себе майбутні зобов’язання щодо доходів на суму близько $1,4 трлн — зокрема, через замовлення чипів та використання хмарних послуг.

Такі домовленості можуть бути цілком раціональними, якщо попит справді зростатиме. Великі компанії забезпечують партнерам фінансування, а натомість отримують доступ до потрібних потужностей і майбутніх послуг. Але ця схема створює і взаємозалежність: одна компанія інвестує в іншу, та витрачає гроші на обладнання чи інфраструктуру, а інвестор розраховує, що згодом сам стане покупцем її послуг.

Якщо очікування виправдаються, усі учасники можуть отримати вигоду. Якщо ж ключовий проєкт не зможе залучити клієнтів або забезпечити заплановані доходи, вартість інвестицій може впасти одночасно з погіршенням перспектив майбутніх контрактів. Саме такі зв’язки здатні посилити кризу: фінансові втрати в одному сегменті поширюються на партнерів, кредиторів і постачальників.

Чи справді це нова дотком-бульбашка

Порівняння нинішнього ШІ-буму з інтернет-бульбашкою кінця 1990-х років стало одним із головних сюжетів дискусії про технологічні інвестиції. Тоді інвестори вкладали гроші в компанії, пов’язані з інтернетом, очікуючи швидкого зростання цифрової економіки. Частина бізнес-моделей виявилася нежиттєздатною, а падіння акцій технологічних компаній на початку 2000-х років знищило значну ринкову вартість.

Подібність полягає в тому, що і тоді, і тепер ринок оцінює не лише поточні прибутки, а й майбутні можливості нової технології. Однак між двома періодами є й відмінності. Сьогодні на передовій ШІ перебувають великі корпорації з уже сформованим бізнесом, значними доходами та реальними клієнтами. Тому сам факт високих оцінок або масштабних інвестицій ще не доводить, що весь ринок є бульбашкою.

Головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Гурінша у 2025 році пояснював Reuters, що нинішній інвестиційний бум може завершитися корекцією, подібною до тієї, яку пережили інтернет-компанії. Водночас він звертав увагу на те, що значна частина витрат фінансується грошима технологічних компаній, а не виключно позиками.

«Це не фінансується боргом, а це означає, що в разі ринкової корекції можуть постраждати деякі акціонери та власники часток», — зазначав він.

Цей висновок важливий, але ситуація змінилася: у новішому звіті за жовтень 2026 року МВФ уже окремо наголошує на зростанні боргового фінансування та взаємозалежності учасників ШІ-екосистеми. Тобто ризик не обмежується можливим падінням котирувань. Якщо кредитне навантаження продовжить зростати, корекція може ускладнити обслуговування боргів і доступ до нового капіталу для частини компаній.

Показово, що навіть керівники фінансових і технологічних компаній по-різному оцінюють масштаби небезпеки. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк попереджав, що зупинка будівництва дата-центрів може вдарити по економічній активності.

«Якщо в цій країні запровадять мораторій того чи іншого виду, ми опинимося в рецесії», — заявляв він, пояснюючи, наскільки великим став внесок інвестицій в інфраструктуру.

Що станеться, якщо інвестиційний бум почне згасати

Найімовірніший механізм проблеми — не обов’язково раптове банкрутство найбільших технологічних компаній. Корекція може початися значно раніше: інвестори вирішать, що майбутні доходи від ШІ не виправдовують поточних оцінок, акції подешевшають, а компанії переглянуть бюджети на інфраструктуру. Далі спрацює ланцюгова реакція.

Першими можуть постраждати компанії, чиї бізнес-моделі найбільше залежать від постійного залучення капіталу та швидкого зростання попиту. Якщо інвестори почнуть вимагати швидшого повернення коштів, новим операторам дата-центрів і менш прибутковим постачальникам обчислювальних потужностей буде складніше залучати фінансування. Частина проєктів може бути відкладена, скорочена або скасована.

Наступний удар відчують виробники обладнання, постачальники електроенергії, будівельні компанії та інші підприємства, які розраховували на тривале розширення ШІ-інфраструктури. Якщо замовлення скоротяться, вони можуть втратити частину доходів, переглянути плани найму й зменшити інвестиції. Для регіонів, де будівництво дата-центрів стало важливим джерелом економічної активності, це означатиме менше нових робочих місць і податкових надходжень.

Паралельно падіння технологічних акцій може позначитися на інвесторах, пенсійних фондах та домогосподарствах, які володіють цими активами безпосередньо або через інвестиційні продукти. Коли вартість портфелів знижується, люди можуть скорочувати споживання, а компанії — обережніше ставитися до розширення бізнесу. Так фінансова корекція передається від бірж до реальної економіки.

Найнебезпечнішим стане поєднання падіння цін на активи з високим борговим навантаженням. Компанії, які залучали позики під майбутні доходи, можуть зіткнутися з проблемами саме тоді, коли кредитори та інвестори стануть обережнішими. Якщо такі труднощі виникнуть одночасно в багатьох взаємопов’язаних компаніях, вони здатні посилити одна одну.

Хто постраждає найбільше

Найпряміший удар у разі різкої корекції, ймовірно, припаде на США, де зосереджена значна частина провідних розробників ШІ, великих хмарних платформ і капіталу, вкладеного в технологічні компанії. Падіння котирувань може зменшити вартість активів інвесторів, а скорочення витрат на інфраструктуру — послабити попит на чипи, сервери та енергетичні потужності.

Проте наслідки не обмежуватимуться американським ринком. Виробництво напівпровідників, електроніки й обладнання для дата-центрів зосереджене в міжнародних ланцюгах постачання. Тому економіки Азії, які забезпечують технологічний бум компонентами та виробничими потужностями, також можуть відчути скорочення замовлень.

За оцінкою МВФ, найбільш вразливими до корекції ШІ-акцій можуть виявитися розвинені фондові ринки Азії, які особливо чутливі до коливань вартості глобальних технологічних компаній. Єврозона, Велика Британія та більшість ринків, що розвиваються, у середньому мають меншу безпосередню чутливість до такого сценарію. Однак це не гарантує їм захисту: через міжнародні інвестиційні портфелі та зв’язки фінансових ринків втрати можуть поширюватися і на країни з меншою часткою технологічного бізнесу.

Для країн, які не отримують значних доходів від виробництва чипів, розробки ШІ чи будівництва дата-центрів, ризик може проявитися інакше. Якщо глобальне зростання сповільниться, компанії скорочуватимуть інвестиції, попит на товари й послуги слабшатиме, а державам буде складніше фінансувати соціальні програми та розвиток інфраструктури. Особливо вразливими можуть стати економіки з високим державним боргом, дорогими запозиченнями або обмеженими фінансовими резервами.

Чому звичайні споживачі теж можуть відчути наслідки

На перший погляд, падіння акцій технологічних компаній може здаватися проблемою бірж і великих інвесторів. Але ШІ-бум впливає на ширшу економіку через робочі місця, інвестиції, споживчі витрати та вартість фінансування.

Якщо компанії почнуть скорочувати проєкти, це позначиться на попиті на працівників у технологічному секторі, будівництві, енергетиці та виробництві обладнання. Менші прибутки й гірші перспективи можуть спонукати бізнес відкладати відкриття офісів, запуск нових продуктів або модернізацію виробництва. У результаті уповільнення відчують і ті підприємства, які безпосередньо не працюють зі штучним інтелектом.

Ще один канал впливу — кредитування. Якщо фінансові установи та інвестори стануть обережнішими після падіння ринків, залучення грошей може подорожчати не лише для технологічних стартапів, а й для інших компаній. Це здатне стримувати інвестиції та створення робочих місць.

Водночас є й протилежний сценарій. Якщо ШІ справді підвищуватиме продуктивність, знижуватиме витрати та допомагатиме створювати нові товари й послуги, його економічна користь може виявитися значною навіть після корекції ринкових оцінок. Саме тому важливо відрізняти можливе падіння вартості акцій від провалу самої технології.

Що пропонує МВФ і чи можна уникнути кризи

МВФ закликає регуляторів уважніше стежити за борговим навантаженням у ШІ-екосистемі, взаємозалежністю компаній і ризиками, які виникають через надмірне використання позикових коштів для інвестицій у фінансові активи. Серед можливих інструментів фонд називає посилення контролю за маржинальним кредитуванням, ризиковими біржовими продуктами та іншими механізмами, які можуть посилити падіння ринку в разі різкої зміни настроїв.

Окремо фонд попереджає про інші загрози для фінансової стабільності: високу державну заборгованість, можливе зростання дохідності облігацій і кіберризики. Якщо кілька таких проблем виникнуть одночасно, вони можуть посилити одна одну. Наприклад, подорожчання державних запозичень здатне погіршити фінансові умови для бізнесу саме тоді, коли технологічні компанії потребуватимуть додаткового капіталу.

Водночас МВФ не закликає зупинити інвестиції в ШІ. Його застереження стосуються передусім фінансових ризиків і здатності системи витримати можливі потрясіння. Для інвесторів це означає необхідність оцінювати не лише перспективи технології, а й реальні доходи, борги та здатність компаній перетворювати витрати на прибуток.

Головне питання полягає в тому, чи встигне економічна віддача від ШІ наздогнати обсяг вкладених коштів. Якщо компанії зможуть підвищити продуктивність, сформувати стійкий попит і забезпечити прибутковість, нинішній бум може стати основою тривалого технологічного зростання. Якщо ж ринок переоцінює швидкість і масштаб цих змін, корекція може бути болючою навіть без банкрутства найбільших гравців.

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