На дні Тихого океану біля Гаваїв знайшли дорогу з жовтої цегли, вчені пояснили утворення

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На дні Тихого океану поблизу Гавайських островів дослідники виявили незвичайне геологічне утворення, яке нагадує бруковану дорогу з жовтої цегли. Незвичну структуру зафіксувала команда дослідницького судна Nautilus.

Знахідку виявили на глибині близько 1029 метрів під час дослідження морського дна на північ від Гавайського архіпелагу.

Під час прямої трансляції з дистанційно керованого підводного апарата камера показала ділянку дна з незвично рівними тріщинами. Вони перетиналися між собою, утворюючи сітку з прямокутних фрагментів, схожих на цегляну кладку. Жовтуватий відтінок породи ще більше посилював цю схожість із дорогою з казки «Чарівник країни Оз».

Попри незвичайний вигляд, знахідка має цілком природне походження. Науковці ідентифікували її як фрагментований потік гіалокластиту – вулканічної породи, яка формується внаслідок контакту гарячої лави з холодною морською водою.

Коли розпечена лава потрапляє у воду, відбувається різке охолодження. Через термічний шок зовнішній шар лавового потоку швидко твердне та розтріскується.

Під впливом температурних перепадів і високого тиску на значній глибині в породі формується мережа тріщин. Саме вона створює характерний геометричний візерунок, який нагадує вимощену дорогу.

З часом у тріщинах накопичуються мінеральні відкладення. Через це межі між окремими фрагментами породи стають ще помітнішими.

Схожі геологічні утворення трапляються не лише на океанському дні, а й на суші. Один із найвідоміших прикладів – Дорога гігантів у Північній Ірландії. Її характерні геометричні форми також виникли внаслідок вулканічної активності.

Отже, загадкова «дорога з жовтої цегли» біля Гавайських островів виявилася не слідом стародавньої цивілізації чи легендарної Атлантиди, а незвичайним природним результатом взаємодії вулканічної лави та океанської води.

Про це пише Futura-sciences.com.

Раніше китайські науковці дослідили, як енергія вітру з поверхні океану може передаватися на тисячі метрів углиб води й досягати морського дна. У районі продовження течії Куросіо на схід від Японії вони зафіксували концентровані потоки цієї енергії, які назвали «інерційними димоходами».

Науковці Університету Бергена в Норвегії зафіксували зміну кольору води поблизу Великої тихоокеанської сміттєвої плями. Аналіз супутникових спостережень за 2002–2022 роки показав статистично значуще посилення яскравості океану в синьому та зеленому діапазонах довжин хвиль, що створює поступовий блакитно-зелений відтінок.

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