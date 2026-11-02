На горі Тай у Китаї роботи змагалися у підйомі з яйцями й кавунами — CBS News

У Китаї на горі Тай провели змагання роботів, учасники яких долали понад 3 тисячі сходинок. Частина машин мала доставити до вершини крихкі вантажі — свіжі яйця та кавуни.

Випробування на гірському маршруті

Змагання World Mountain Robot Challenge відбулися на території об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Маршрут завдовжки 2,4 милі, або близько 3,9 кілометра, передбачав підйом більш ніж на 600 метрів. У змаганнях брали участь роботи та інженери приблизно 90 команд.

Як повідомляє CBS News, складний кам’янистий маршрут став випробуванням для деяких учасників. Один гуманоїдний робот у бандані впав на брукованій ділянці маршруту, після чого інженери почали його ремонтувати. Інший робот упав зі сходів і зупинився біля сміттєвого контейнера.

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Результати змагань

У швидкісній категорії для чотириногих машин переміг робот компанії Beijing Lingyi Technology, дочірньої структури Unitree. Він подолав маршрут за 43 хвилини 41 секунду. За даними державного телеканалу CCTV, туристам зазвичай потрібно щонайменше дві години, щоб пройти цей шлях.

Найшвидший гуманоїдний робот команди Zhishen Lingyue з Пекіна завершив скорочену дистанцію за 27 хвилин 26 секунд. Організатори назвали кам’янистий рельєф гори Тай природним екстремальним майданчиком для тестування роботів у реальних умовах. Переможці в кількох категоріях отримали грошові призи.

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