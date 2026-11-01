На Тайвані прокуратура Тайчжуна повідомила про обшуки в компанії Align Corp, а її директора Ду Та-сена, за даними відомства, взяли під варту без права зв’язку із зовнішнім світом. Його підозрюють у використанні чипів китайського виробництва в безпілотниках, які постачалися тайванській армії для навчання та підготовки, повідомляє Taipei Times.

Підозри щодо військових контрактів

За даними прокуратури, військові розібрали дрони під час перевірки їхньої відповідності умовам закупівлі та виявили всередині чипи з позначенням CN. Контракти прямо забороняли використання продукції з Китаю, Гонконгу та Макао.

Прокурори заявили, що виявили аналогічну проблему в іншій партії безпілотників, придбаній армією. Слідчі провели обшуки в місцях, пов’язаних із компанією, та викликали для допиту шістьох людей, зокрема Ду Та-сена і його дружину.

За версією слідства, директор нібито використовував чипи китайських компаній щонайменше у двох партіях дронів за військовими контрактами та доручав Align Corp збирати апарати перед постачанням армії. Загальна вартість цих контрактів перевищувала 8 млн нових тайванських доларів. Підозрюваних також вважають причетними до неправдивого зазначення країни походження товарів.

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Перевірка інших закупівель

Міністерство внутрішніх справ Тайваню повідомило, що три державні установи придбали загалом 32 дрони, вироблені Align Corp або пов’язані з нею. Служба національних парків і Центральний поліцейський університет торік купили по одному дрону виробництва компанії.

Національне імміграційне агентство цього року провело тендер на закупівлю 30 дронів у Suyuan Technology Co на суму 2,75 млн нових тайванських доларів, або близько 84,7 тис. доларів США. Suyuan Technology планувала поставити апарати виробництва Align, однак поставка ще не відбулася.

Міністерство заявило, що контролюватиме дотримання контрактної заборони на компоненти китайського виробництва та може вимагати компенсації у разі виявлення порушень. Стандарти державних закупівель Тайваню передбачають дотримання вимог щодо ланцюгів постачання без китайських компонентів.

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