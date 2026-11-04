На Тибетському плато в Китаї дослідники виявили приріст приповерхневого ґрунтового льоду приблизно на 35% площі вічної мерзлоти. Це відбувається попри те, що регіон упродовж останніх десятиліть нагрівається приблизно вдвічі швидше за середньосвітній показник, повідомляє South China Morning Post.

Дані свердловин і супутників

Команда Пекінського університету під керівництвом Лі Дунфена зібрала дані 369 свердловин у районах вічної мерзлоти Тибетського плато. Порівняння свердловин, пробурених до та після 2000 року, засвідчило, що в новіших зразках загалом було більше льоду.

Науковці також використали супутникові дані, машинне навчання та моделювання вічної мерзлоти. Це дало змогу відтворити зміни вмісту води на глибині до 3,2 метра у 1979–2018 роках. Дослідники виявили накопичення льоду в нижній частині активного шару — поверхневого шару ґрунту, який сезонно відтає та замерзає.

Згідно з дослідженням, опублікованим у липні в рецензованому журналі Science Advances, аномальний приріст льоду переважно зосереджений у внутрішній північно-західній частині плато.

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Опади як головний чинник

Автори дослідження дійшли висновку, що основним чинником приросту льоду стало збільшення опадів. Метеорологічні дані показали, що від 2000 року річні обсяги дощу та снігу у внутрішніх районах, на які впливають західні вітри, зросли на 60%.

За припущенням дослідників, додаткова волога просочується до нижньої частини активного шару й повторно замерзає за сталої мінусової температури, поступово нарощуючи ґрунтовий лід. Водночас вплив цього процесу на стабільність вічної мерзлоти, довкілля та соціально-економічні наслідки потребує подальшого вивчення.

Науковці зазначили, що це явище слід враховувати під час інженерних проєктів, оцінювання екологічної безпеки та розроблення політики адаптації до зміни клімату. Танення мерзлоти на Тибетському плато, за їхніми словами, становить ризик для ландшафтів, екосистем та інфраструктури.

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