Nagoshi Studio закрилася в Японії — Engadget

Nagoshi Studio, заснована творцем серії Yakuza Тосіхіро Наґосі, офіційно припинила діяльність у Японії. Про це Engadget повідомляє з посиланням на оголошення в Kanpo, офіційному урядовому віснику Японії.

Рішення про ліквідацію

Згідно з повідомленням, рішення про розпуск компанії ухвалили 31 жовтня на зборах акціонерів. Після офіційного закриття Nagoshi Studio має розпочати ліквідацію активів і врегулювання зобов’язань.

Студію створили після успіху франшизи Yakuza. Її першим анонсованим проєктом стала гра Gang of Dragon, дебютний трейлер якої представили у грудні 2025 року. За трейлером, гра мала показати світ організованої злочинності токійського району Кабукічо крізь призму нового протагоніста Шина Джі Сона та, ймовірно, отримати серйозніший тон.

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Майбутнє Gang of Dragon

За даними Bloomberg, NetEase, один зі спонсорів проєкту, припинив фінансування студії. Для завершення розробки Gang of Dragon, за цими даними, було потрібно ще понад 44 млн доларів, тому Nagoshi Studio шукала іншу фінансову підтримку.

Сторінка Gang of Dragon у Steam залишається доступною, однак подальша доля гри після закриття студії наразі не визначена.

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