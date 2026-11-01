Найдавніші тіла зовнішньої Сонячної системи на 83–92% складалися з хондр — ScienceAlert

Міжнародна група дослідників знайшла геохімічні докази того, що тіла, які формувалися протягом першого мільйона років існування Сонячної системи, переважно складалися з хондр — дрібних кам'янистих частинок, утворених за високих температур. Найдавніші тіла у зовнішній частині Сонячної системи містили від 83% до 92% хондр, повідомляє ScienceAlert.

Сліди ранніх тіл у метеоритах

Висновки зробили на основі аналізу залізних метеоритів, що впали на Землю. Вони зберегли хімічні сліди змішування хондр із матрицею — дрібнозернистим холодним пилом, багатим на водяний лід та органічні молекули. Радіоактивне датування і дані про повне плавлення батьківських тіл цих метеоритів вказують, що вони походять із найраннішого періоду формування Сонячної системи.

Науковці використали два незалежні показники: оцінений вміст сірки, якої в матриці значно більше, ніж у хондрах, а також ступінь окиснення заліза. Останній показник дає змогу визначити, скільки водяного льоду й окисненого пилу містили давні тіла. Обидва підходи засвідчили, що ранні планетезималі мали дуже мало матриці.

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Як змінювався склад речовини

За даними дослідження, приблизно через 2 млн років після початку формування Сонячної системи хондри все ще переважали під час утворення планетезималей — більших тіл, які потенційно могли вирости в планети або супутники. Однак приблизно через 4 млн років перевага перейшла до крижаної матриці.

Автори також припускають, що початкове домінування хондр пов'язане з аеродинамічним сортуванням: їхні міцніші та компактніші властивості могли підвищувати ймовірність злипання частинок. Дослідження, опубліковане в Nature Astronomy, також пояснює малу кількість найдавніших хондр у метеоритному літописі: породи, до складу яких вони входили, згодом розплавилися через внутрішнє нагрівання.

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