NASA оголосило конкурс на приватні орбітальні станції — Ars Technica

NASA у США оголосило конкурс для комерційної космічної галузі на розробку приватних станцій на низькій навколоземній орбіті. Вони мають стати наступниками Міжнародної космічної станції та можуть почати приймати астронавтів уже 2030 року. Про це повідомляє Ars Technica.

Агентство оприлюднило 360-сторінковий запит пропозицій, у якому визначило вимоги до майбутніх комерційних орбітальних об’єктів. NASA планує обрати двох або більше підрядників на цьому етапі конкурсу. Відповіді від компаній прийматимуть до 8 грудня, а остаточне рішення агентство має ухвалити у квітні.

Фінансування та наступні етапи

Переможцям першої фази гарантуватимуть щонайменше 100 млн доларів. Наступні етапи програми Commercial LEO Destinations передбачають фінансування розробки й сертифікації станцій, а також закупівлю щонайменше чотирьох місій NASA для астронавтів на приватні об’єкти. Вартість майбутніх фаз контракту становитиме мільярди доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що агентство не відмовиться від присутності на низькій навколоземній орбіті. За його словами, там необхідно проводити дослідження, розвивати технології, готувати екіпажі та готуватися до місій на Місяць і Марс.

Перевезення екіпажів і вантажів

У новому запиті NASA не вимагає від операторів станцій підтвердження підписаної угоди або навіть листа про наміри з Boeing чи іншим перевізником. Агентство також пропонує надати транспорт для перших чотирьох місій NASA до приватних станцій.

Для 2030 року NASA оцінює політ із чотирма членами екіпажу у 325 млн доларів, а вантажну місію — у 300 млн доларів. Серед імовірних учасників конкурсу видання називає Axiom Space, Voyager Space та Vast Space. Blue Origin раніше отримувала фінансування NASA в межах програми, тоді як SpaceX, за даними Ars Technica, наразі навряд чи подаватиме заявку.

Читай нас у