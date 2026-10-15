NASA планує відправити на Марс три гелікоптери SkyFall у 2028 році — Space.com

NASA прискорює розробку трьох марсіанських гелікоптерів SkyFall, які мають вирушити до Червоної планети у 2028 році на борту космічного апарата Space Reactor-1 Freedom. Апарат із ядерною енергетичною установкою повинен доставити капсулу з літальними апаратами до північної півкулі Марса навесні, коли ризик пилових бур нижчий, повідомляє Space.com.

Самостійна посадка

Три ідентичні гелікоптери планують випустити в атмосфері Марса приблизно на висоті 1 000 метрів. Після відокремлення вони мають самостійно розгорнутися, знизитися та сісти на поверхню планети. Такий спосіб розгортання не передбачає одноразового посадкового модуля або марсохода-носія, як це було у випадку з Ingenuity, що працював разом із Perseverance.

SkyFall створюють з урахуванням досвіду Ingenuity, який здійснив 72 польоти в кратері Єзеро, хоча спершу був розрахований лише на п'ять. Нові апарати будуть дещо більшими, проте працюватимуть за тим самим принципом. Їх проєктують для шестимісячної роботи з ціллю продовжити її до одного земного року.

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Пошук льоду під поверхнею

Кожен гелікоптер отримає п'ять наукових інструментів і навігаційні камери. Вони досліджуватимуть підповерхневу структуру Марса, геоморфологію та геологію місцевості, метеорологічні умови й радіаційне середовище. Також апарати нестимуть георадар, здатний виявляти шари порід або похованого льоду на глибинах, недоступних для орбітальних радарів.

Проєктним орієнтиром для вибору місця посадки є райони з покладами підповерхневого водяного льоду та льодовиковими або перигляціальними ландшафтами. За оцінкою науковця проєкту Метью Голомбека з Лабораторії реактивного руху NASA, гелікоптери зможуть долати один-два кілометри кожної другої марсіанської доби, а сумарна протяжність маршрутів може сягнути 200–300 кілометрів.

NASA планує провести перший семінар щодо потенційних районів посадки на початку наступного року, а другий — наприкінці 2027 року. Місії мають обирати науково цінні ділянки за межами посадкового еліпса, зокрема для пошуку льоду, який важливий і для дослідження кліматичної історії Марса, і для майбутніх пілотованих експедицій.

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