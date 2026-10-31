NASA шукає компанії для підняття орбіти телескопа Hubble — Ars Technica

NASA запросило комерційні компанії надати пропозиції щодо підняття орбіти космічного телескопа Hubble, його обслуговування або контрольованого зведення з орбіти. Агентство хоче оцінити наявні та найближчі технічні можливості для захоплення телескопа, виведення його на висоту щонайменше 600 км або покращення його роботи. Відповіді на запит прийматимуть до 30 листопада, повідомляє Ars Technica.

Місію хочуть провести до 2032 року

У NASA наголосили, що місія з підняття орбіти та/або обслуговування не має пошкодити Hubble і очікується до 2032 року. Підрядник повинен буде забезпечити ракету-носій, космічний апарат для обслуговування, управління польотом і, за потреби, екіпаж.

Агентство поки не зобов’язалося закуповувати таку місію. Воно збирає інформацію про потенційних виконавців, вартість робіт і реалістичність виконання завдання до входження телескопа в атмосферу. За нинішніми розрахунками фахівців з орбітальної динаміки, без втручання це може статися у 2033 або 2034 році, хоча прогноз залежить від сонячної активності.

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Запас часу для телескопа

Hubble не має власної рухової установки. Востаннє його орбіту підняли 2002 року під час місії шатла Columbia. Відтоді висота польоту телескопа зменшилася з 583 км до приблизно 470 км. Підняття до 600 км могло б, за оцінкою видання, продовжити перебування Hubble на орбіті щонайменше на 25 років.

NASA вже зверталося до індустрії з подібним запитом у 2022 році та отримало вісім відповідей, зокрема спільну роботизовану пропозицію Astroscale і Momentus. Того ж року комерційний астронавт Джаред Айзекман пропонував місію з використанням корабля SpaceX Dragon. У 2024 році представники агентства назвали ці плани концептуальними.

Наразі NASA не має виділеного фінансування на закупівлю місії з підняття орбіти або сервісного обслуговування Hubble. Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що агентство має розглянути інноваційні та економічно обґрунтовані способи продовжити роботу телескопа.

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