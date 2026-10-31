NASA завершує 378-денну симуляцію місії на Марс — Engadget

У Х'юстоні, США, друга команда добровольців NASA виходить із наземного симулятора марсіанського житла після 378 днів місії Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Агентство транслюватиме подію наживо на YouTube та у своїх соцмережах; початок заплановано на 15:00 за східним часом США.

Рік у симуляторі Марса

До складу екіпажу CHAPEA Mission 2 увійшли Росс Елдер, Меттью Монтгомері, Еллен Елліс і Джеймс Спайсер. Вони увійшли до комплексу 19 жовтня 2025 року та понад рік жили у 3D-друкованому приміщенні площею 1700 квадратних футів на території NASA Johnson у Х'юстоні.

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Учасники виконували змодельовані операції марсіанської місії на Землі: проводили імітації виходів у відкритий космос, обслуговували житловий модуль і вирощували рослини. Для виходу з комплексу вони також проходили через шлюз. Як повідомляє Engadget, добровольці стикалися з ізоляцією, затримками зв'язку та обмеженими ресурсами — умовами, з якими можуть зіткнутися майбутні учасники польотів до Марса й Місяця.

Наступна аналогова місія

NASA почало шукати добровольців для місій CHAPEA у 2023 році, а перший екіпаж увійшов до симулятора в червні того року. Агентство вже приймає заявки на програму Moon and Mars Exploration Analog, яка поєднає елементи CHAPEA з іншими симуляційними програмами NASA. Її старт запланований не раніше серпня 2027 року. NASA зазначає, що дані таких місій допоможуть оптимізувати проєктування продовольчих систем для майбутніх місячних місій і підготуватися до тривалого перебування в космосі.

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