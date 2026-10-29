Науковці описали сім етапів перетворення космічних тіл на метеорити — ScienceDaily

Науковці проаналізували відео та фотографії 75 зафіксованих падінь метеоритів і визначили сім етапів, які космічні тіла проходять в атмосфері Землі до падіння на Землю. Як повідомляє ScienceDaily, дослідження показало, що втрату маси таких тіл насамперед визначають плавлення та руйнування на уламки, а не просте випаровування.

На першому етапі тіло формує перед собою ударну хвилю, а його поверхня та газ навколо нагріваються й починають світитися. У щільніших шарах атмосфери яскравість метеора зростає. Періодичні зміни світіння можуть свідчити про його обертання: серед найшвидших об’єктів, які розглядали автори, один оберт тривав від 0,5 до 5 секунд.

Плавлення забирає до 40% маси

На етапі яскравого боліда плавлення стає головним механізмом втрати матеріалу. Потік повітря зриває з поверхні розплавлені частинки, які після відділення від основного тіла продовжують випаровуватися. Приблизно на висоті 60 кілометрів плавлення досягає відносно сталого режиму, а яскравість боліда або майже не змінюється, або зростає рівномірно.

За оцінкою дослідників, лише плавлення здатне забрати до 40% початкової маси космічного тіла. Провідний автор роботи, астроном, який досліджує метеори, Пітер Дженніскенс із SETI Institute та Дослідницького центру NASA Ames, зазначив, що тверді породи не просто випаровуються від нагрівання: спочатку вони плавляться, а згодом руйнуються.

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Руйнування починається раніше, ніж вважали

На п’ятому етапі зростання тиску повітря спричиняє тріщини та відокремлення фрагментів, що може супроводжуватися повторними спалахами. Автори встановили, що руйнування може починатися, коли тиск на передню частину тіла становить лише близько однієї п’ятої від міцності, виміряної у метеоритів, знайдених на Землі. Нагрівання в атмосфері та тріщини від попередніх зіткнень у космосі, на думку науковців, можуть послаблювати породу.

Якщо задня частина основного уламка залишається цілою, вона створює позаду зону зниженого тиску, до якої затягуються дрібні фрагменти. Через це невеликі метеорити можуть падати вузькою смугою. Останнє велике руйнування задньої частини супроводжується яскравим, переважно червоним спалахом і ширшим розсіюванням уламків.

На завершальному етапі уламки сповільнюються настільки, що перестають світитися. Після припинення плавлення на їхній поверхні лишається тонка кора плавлення, а атмосферні вітри можуть змістити траєкторію падіння. Результати також можуть допомогти досліджувати атмосферні вибухи більших астероїдів: Дженніскенс зазначив, що астероїд діаметром близько 20 метрів, який спричинив повітряний вибух над Челябінськом у 2013 році, пройшов ті самі етапи.

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