Науковці представили Lumina для моделювання раннього Всесвіту — Der Spiegel

Міжнародна команда науковців представила комп’ютерну симуляцію Lumina, що моделює перші два мільярди років після Великого вибуху. Її обсяг у 100 разів перевищує попередні симуляції раннього Всесвіту, повідомляє Der Spiegel. Результати дослідження опублікували в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Як працює модель

Lumina відтворює взаємодію газу, темної матерії та світла, а також процес формування зір і галактик. За сучасними уявленнями астрономів, приблизно через 400 тисяч років після Великого вибуху матерія у космосі охолола достатньо, щоб утворилися водень і гелій, а простір став прозорим для світла. Випромінювання того періоду нині фіксують як космічне фонове випромінювання.

Випадкові флуктуації утворили щільніші скупчення темної матерії, яка становить близько 80% маси космосу. Водень і гелій притягувалися до цих скупчень, що сприяло виникненню перших зір і галактик. Водночас інтенсивне випромінювання зір та активних ядер галактик нагрівало навколишній газ і стримувало формування галактик.

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Реіонізація водню й гелію

Дослідники називають цей етап реіонізацією: випромінювання відривало електрони від атомів водню та гелію, перетворюючи їх на іони. Lumina стала першою симуляцією, що розглядає не лише реіонізацію водню, а й реіонізацію гелію та безпосередньо показує її вплив на розвиток Всесвіту.

Для обчислень залучили понад 15 тисяч графічних процесорів суперкомп’ютера Frontier в Oak Ridge National Laboratory. Науковці планують використати модель для дослідження руху водню й гелію між галактиками, впливу випромінювання Великого вибуху на космічний розвиток та еволюції зон активного зореутворення. Великий обсяг симуляції також дає змогу відтворювати рідкісні об’єкти, які вже спостерігали телескопами, але які раніше не з’являлися в комп’ютерних моделях.

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