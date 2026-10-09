Науковці в Інсбруку створили струни Бете з ультрахолодних атомів — ScienceDaily

Дослідники Університету Інсбрука в Австрії створили та зафіксували в ультрахолодному газі незвичні багаточастинкові квантові стани — струни Бете. Їхнє існування у 1931 році передбачив фізик Ганс Бете. В експерименті також брали участь теоретичні групи з Амстердамського університету та Мюнхенського технічного університету, повідомляє ScienceDaily. Результати опублікували в журналі Nature Communications.

Атоми в одновимірних трубках

Для експерименту науковці охолодили хмару атомів цезію до температури на кілька мільярдних часток градуса вище абсолютного нуля. Потім її розділили на кілька тисяч надзвичайно вузьких трубок, у яких атоми могли рухатися фактично лише в одному напрямку.

Саме одновимірне середовище є необхідною умовою для існування струн Бете. На відміну від звичних молекул, ці структури не утримуються хімічними зв'язками: частинки залишаються разом завдяки взаємодії між ними. Дослідники змінили характер взаємодії атомів із відштовхувальної на притягальну, після чого утворилися зв'язані стани різного розміру. Деякі кластери містили шість або більше частинок.

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Перевірка зіткненнями та розширенням

Щоб підтвердити, що частинки справді утворили зв'язані структури, команда провела два варіанти експерименту з розширенням газу. У першому атоми залишалися в одновимірних трубках, розширювалися та стикалися між собою. Струни Бете при цьому зберігалися після зіткнень.

У другому варіанті обмеження знімали, і атоми вільно розширювалися у тривимірному просторі. Оскільки струни Бете можуть існувати лише в одному вимірі, за таких умов вони розпадалися. Енергія, що утримувала частинки у зв'язаному стані, перетворювалася на рух, тому атоми розліталися швидше. За відштовхувальної взаємодії, коли частинки не були зв'язані, в обох варіантах розширення вимірювали практично однакову енергію. За наявності струн у тривимірному розширенні фіксували додаткову енергію від їхнього розпаду.

Раніше струни Бете експериментально виявляли у магнітних системах твердого тіла. Ультрахолодний атомний газ дає змогу точно контролювати геометрію системи, густину частинок і їхню взаємодію, що дозволяє досліджувати формування та зіткнення таких колективних квантових об'єктів.

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