Науковці виявили дві родини планетних систем Чумацького Шляху — Space.com

Дослідники на чолі з фахівцями Італійського національного інституту астрофізики (INAF) проаналізували 300 найкраще вивчених багатопланетних систем Чумацького Шляху та виокремили дві їхні великі групи. Вони відрізняються масою, конфігурацією орбіт і схильністю до нестабільності, повідомляє Space.com.

Висновки дослідження, опублікованого 13 жовтня в журналі Nature Astronomy, свідчать, що властивості зорі-господаря та середовище формування можуть впливати не лише на появу планет, а й на подальшу еволюцію всієї системи.

Масивні та розширені системи

До першої родини вчені віднесли великі й масивні системи із сумарною масою, що часто у два—десять разів перевищує масу Сонячної системи. Їхні планети обертаються навколо зір, масивніших за Сонце, із нижчим, ніж у Сонці, умістом елементів, важчих за водень і гелій. В астрономії такі елементи називають металами.

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Для цієї групи характерніші ознаки бурхливої гравітаційної еволюції — значні відхилення орбіт від спільної площини та кругової форми. Науковці пов'язують це з такими явищами, як гігантські зіткнення і викидання планет із систем.

Компактні системи

Друга родина складається з компактніших і менш масивних систем. Їхні планети мають подібні розміри та маси — конфігурацію, яку дослідники порівнюють із горошинами в стручку. Вони обертаються навколо зір, маса та металічність яких дорівнюють сонячним або є нижчими за них, а їхні орбіти зазвичай розташовані ближче до зорі, ніж орбіта Меркурія до Сонця.

Команда перевірила висновки за допомогою симуляцій еволюції планетних систем із різними початковими умовами. Моделі, які найкраще відтворили властивості масивної та розширеної групи, передбачали нестабільність систем уже від моменту їхнього формування: більша кількість матеріалу навколо зорі сприяла появі надто великих планет, що ускладнювало збереження стабільності.

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