Науковці виявили нову форму ванадату вісмуту — ScienceDaily

Науковці, які вивчали перетворення молекулярних прекурсорів під час нагрівання, виявили кілька раніше невідомих проміжних матеріалів. Серед них — нова кінетично стабілізована форма ванадату вісмуту BiVO4, названа β-BiVO4. Про результати дослідження, опублікованого в Nature Communications, повідомляє ScienceDaily.

Проміжні фази під час нагрівання

Дослідники застосували спеціально розроблені одноджерельні прекурсори — молекули, що містять усі елементи, необхідні для утворення матеріалу. Вони відстежували зміни цих молекул із підвищенням температури, приділяючи увагу не лише кінцевому продукту, а й тимчасовим фазам, які виникають у процесі.

Щоб спостерігати за такими станами, команда поєднала твердотільну ЯМР-спектроскопію, рентгенівську дифракцію та аналіз функції парного розподілу. Результати показали, що вибір прекурсора і спосіб його розкладання можуть істотно впливати на структури, які утворюються. На думку авторів, контроль цих чинників може дати змогу отримувати матеріали, важкодоступні за стандартних методів нагрівання.

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Властивості нової форми

Ванадат вісмуту вивчають як матеріал, здатний використовувати сонячне світло в процесах одержання водню. Виявлена форма β-BiVO4 має інше розташування атомів, ніж відомі форми цієї сполуки, а також суттєво більшу ширину забороненої зони. Це змінює її взаємодію зі світлом і може відкрити нові напрями досліджень сонячного палива, каталізу та електроніки.

Ще один проміжний матеріал, зафіксований під час експериментів, зміг накопичувати великі кількості літію. Дослідники припускають, що такі фази можуть бути корисними для технологій акумуляторів нового покоління, якщо їх вдасться цілеспрямовано одержувати та стабілізувати.

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