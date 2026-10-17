Науковці виявили високу стабільність паливних частинок Чорнобиля — ScienceAlert

Німецькі науковці дослідили шість радіоактивних паливних частинок, зібраних у Чорнобильській зоні відчуження, та встановили, що структура, яка утримує ядерне паливо, переважно залишилася неушкодженою. Це свідчить про вищу хімічну стабільність таких частинок, ніж припускали раніше, повідомляє ScienceAlert.

Дослідження виконали фахівці Ганноверського університету імені Лейбніца та Центру Гельмгольца Дрезден-Россендорф у Німеччині. Їхню роботу опублікували в журналі Journal of Hazardous Materials.

Три типи частинок

Вивчені зразки мали розмір від 8 до 50 мікрометрів і походили з двох місць у зоні відчуження. Дослідники розділили їх на три групи залежно від того, як вони утворилися під час аварії реактора. Частина частинок за хімічними й фізичними властивостями близька до діоксиду урану — ядерного палива. Інші зразки частково або повністю вкриті цирконієм чи злиті з ним. Третій тип утворився внаслідок займання графітового сповільнювача.

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Різний хімічний склад може впливати на те, як ці частинки руйнуються з часом. Для аналізу їхньої внутрішньої будови застосували дифракцію рентгенівських променів: кожну частинку обертали у сфокусованому рентгенівському пучку та вимірювали з 2 тисяч різних кутів.

Радіоактивний матеріал залишається в частинках

Науковці з'ясували, що в усіх трьох типах зразків кристалічна структура, яка утримує паливо, значною мірою збереглася. На їхню думку, це може означати, що радіоактивні речовини вивільняються в довкілля повільніше, ніж вважали раніше.

Водночас матеріал не зник і такі частинки залишаються небезпечними протягом десятиліть. Їхнє вдихання становить серйозну загрозу для здоров'я, а вітер, ерозія або тварини можуть піднімати їх із ґрунту. Автори наголосили, що шість зразків є невеликою вибіркою, тому для оцінки довгострокових екологічних і медичних ризиків потрібні ширші дослідження.

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