Науковці визначили гриб, що викликає видіння крихітних людей — ScienceDaily

Дослідники Університету Юти ідентифікували гриб Lanmaoa asiatica, після вживання якого жителі південного заходу Китаю та регіону Північна Кордильєра на Філіппінах повідомляли про видіння крихітних людських фігур. Секвенування ДНК показало, що гриби, відомі в Китаї як Jian shou qing, а на Філіппінах як Sedesdem, належать до одного виду, повідомляє ScienceDaily.

ДНК підтвердила зв’язок двох регіонів

Дослідження провели докторант Колін Домнауер і міколог Брін Дентінгер, пов’язаний з Університетом Юти та Музеєм природної історії Юти. Результати їхньої роботи опублікували в журналі Mycologia. Науковці зібрали зразки в китайській провінції Юньнань та на Філіппінах, а також дослідили інші представники роду Lanmaoa з природних місць зростання і колекцій фунгаріїв.

Раніше L. asiatica вважали видом, поширеним лише в Китаї. Дослідники також планували зібрати зразки в Папуа Новій Гвінеї, де подібні повідомлення про видіння фіксували ще у 1930-х роках, однак через посуху не змогли отримати матеріал для генетичного порівняння.

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Невідома речовина

Такі видіння називають ліліпутськими галюцинаціями — за аналогією з мешканцями Ліліпутії з роману «Мандри Гуллівера». Люди описували десятки або сотні фігур заввишки приблизно від 3 до 30 сантиметрів, які начебто рухалися між предметами та взаємодіяли з довкіллям. За повідомленнями місцевих жителів, подібний ефект іноді виникав після недостатньої термічної обробки грибів.

Хімічний і генетичний аналіз не виявив у L. asiatica відомих психоактивних сполук, зокрема псилоцибіну. Автори припускають, що гриб може виробляти ще не ідентифіковану психоактивну речовину. Наступною метою команди є її виділення та встановлення хімічної природи, що може допомогти досліджувати механізми незвичних зорових переживань і галюцинацій за деяких неврологічних станів.

Під час аналізу 53 зразків ученим також вдалося визначити 17 видів у роді Lanmaoa, зокрема чотири раніше невідомі науці. Наразі L. asiatica є єдиним видом цього роду, для якого відомі психоактивні ефекти.

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