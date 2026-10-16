Колишній головний науковець NASA Джим Ґрін та професор математики Університету Єшива Ед Белбруно запропонували по-новому визначати гравітаційну межу Сонячної системи, враховуючи гравітаційне поле Чумацького Шляху, зокрема темну матерію. За їхньою оцінкою, цей кордон може сягати майже 3,8 світлового року від Сонця, або приблизно 241 тисячі астрономічних одиниць, повідомляє Space.com.

Гравітаційна межа замість чіткої лінії

Дослідники наголошують, що край Сонячної системи не обов'язково є різкою межею. На їхню думку, його визначає взаємодія сил, енергій і траєкторій. Запропонована відстань наближає умовний край системи до масштабу відстаней між сусідніми зорями.

Свої аргументи Ґрін і Белбруно виклали у серпневому випуску 2026 року журналу ROOM — Space Journal of Asgardia. Їхній підхід також спирається на роботи Белбруно про постійне захоплення об'єктів Сонячною системою та межі слабкої стабільності, опубліковані у 2024 році в журналі Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy.

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Точки Лагранжа та міжзоряні об'єкти

Автори теорії припускають, що гравітаційно стабільні точки Лагранжа L1 і L2 у системі Сонце — центр Галактики можуть бути шляхами, через які повільні міжзоряні об'єкти потрапляють до Сонячної системи й можуть бути захоплені її гравітацією. За словами Ґріна, такі ділянки варто досліджувати, зокрема для пошуку пилу, який міг би допомогти перевірити розрахунки та оцінити масштаби темної матерії в Чумацькому Шляху.

Ґрін повідомив, що обговорює можливість таких спостережень із командою апарата New Horizons, який після дослідження Плутона працює у зовнішній геліосфері. Белбруно назвав новий підхід застосуванням теорії слабкої стабільності, яку раніше використовували для пошуку паливноощадних траєкторій польотів до Місяця.

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