Naver завершила угоду з Brookfield щодо інвестицій до $9 млрд — Korea Herald

Naver завершила угоду з американським керуючим активами Brookfield щодо інвестицій до 9 млрд доларів в обчислювальну інфраструктуру для проєкту AI-фабрики вартістю 10 млрд доларів. Про домовленість компанія повідомила в регуляторному розкритті інформації, пише Korea Herald.

У липні Naver обрала Brookfield ексклюзивним пріоритетним партнером для переговорів на 12 тижнів. Тоді Naver оголосила про глобальний проєкт AI-фабрики разом із Nvidia та Brookfield.

Інфраструктура для ШІ

Brookfield створить спеціальну компанію, попередньо названу Asset Co. Вона інвестуватиме до 9 млрд доларів у графічні процесори, дата-центри та іншу інфраструктуру для штучного інтелекту.

Naver Cloud отримуватиме доступ до обчислювальних ресурсів за моделлю GPU-as-a-service і надаватиме послуги дата-центрів для ШІ зовнішнім клієнтам. Naver керуватиме бізнесом AI-фабрики, спираючись на досвід створення та експлуатації кластерів графічних процесорів і управління дата-центрами.

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Nvidia забезпечуватиме технічну підтримку, зокрема за допомогою своєї високопродуктивної обчислювальної платформи DSX. За даними видання, це має підвищити операційну ефективність і конкурентоспроможність інфраструктури.

Фінансова модель

Brookfield фінансуватиме інфраструктуру, а Naver Cloud сплачуватиме платежі за її використання, пов’язані з доходами від цього бізнесу. Така схема має скоротити початкові капітальні витрати Naver та дозволити поступово нарощувати обчислювальні потужності зі зростанням попиту.

Asset Co повністю належатиме інвестиційній структурі Brookfield, однак її очікують включити до консолідованої фінансової звітності Naver як дочірню компанію через контроль Naver над цією структурою відповідно до корейських міжнародних стандартів фінансової звітності.

Угода також може наблизити завершення запланованої інвестиції Nvidia в Naver на 1 млрд доларів. Виробник чипів має придбати нові акції Naver через розміщення на користь третьої сторони, що може зробити Nvidia третім найбільшим акціонером компанії.

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