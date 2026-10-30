Netflix зніме серіал за PUBG із Дональдом Гловером — Engadget

Netflix розробляє ігровий серіал за мотивами популярної battle royale-гри PUBG. Дональд Гловер стане сценаристом, режисером, виконавчим продюсером і зіграє у проєкті, повідомляє Engadget.

Робота Гловерів над проєктом

За даними Netflix, до створення серіалу також долучиться Стівен Гловер — брат і постійний творчий партнер Дональда Гловера. Інших учасників акторського складу, крім самого Дональда Гловера, наразі не оголошували. Також стримінг не назвав орієнтовної дати виходу серіалу.

Екранізація PUBG

PUBG — гра жанру battle royale, у якій 100 учасників змагаються між собою за спорядження та виживання. Як зазначає Engadget, гра має небагато сюжетних деталей, але містить натяки на турнір, що є кривавою розвагою для еліти. Це залишає авторам простір для інтерпретації першоджерела.

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Інші адаптації Netflix

Серіал за PUBG став ще одним проєктом Netflix, заснованим на відеогрі. Стримінг також працює над ігровим серіалом за Assassin's Creed і повнометражним фільмом за Gears of War.

Дональд Гловер раніше створив серіал Atlanta. За даними Engadget, проєкт здобув сім премій Emmy та мав 26 номінацій на цю нагороду.

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