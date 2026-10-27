Ньюсом ветував законопроєкт про індикатори запису в Каліфорнії — Fortune

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом ветував законопроєкт, який мав запровадити нові вимоги до розумних окулярів та інших носимих пристроїв із камерами. Документ передбачав, що під час запису звуку або відео пристрій має подавати світловий, звуковий чи інший помітний сигнал для людей поблизу.

Як повідомляє Fortune, Ньюсом визнав, що повідомлення про нав’язливе використання таких технологій потребують законодавчої реакції. Водночас у поясненні до вето він зазначив, що запропоновані норми могли б поширитися також на смартгодинники та інші поширені пристрої, здатні здійснювати запис. За його оцінкою, це могло б створити плутанину й непередбачені наслідки.

Що передбачав законопроєкт

Авторкою ініціативи була сенаторка штату Елоїз Гомес Реєс. Законопроєкт також мав заборонити технології, призначені для вимкнення або обходу індикаторів запису. За порушення вимог щодо запису чи деактивації сигналу могли призначити до року ув’язнення в окружній в’язниці, штраф до 1 500 доларів або обидва покарання одночасно.

За свідоме порушення правил продажу пристроїв передбачалися цивільні штрафи до 2 500 доларів. Водночас документ містив винятки для окремих випадків використання допоміжних технологій людьми з інвалідністю.

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Індикатори та позиція технологічних компаній

Асоціація TechNet, до якої входять Meta, Google та Amazon, виступала проти законопроєкту. Організація вказувала, що чинне законодавство вже регулює незаконний запис.

На окулярах Meta попередженням для людей поруч є невеликий білий світлодіод на оправі. Компанія заявляє, що індикатор блимає під час фото- чи відеозйомки та не має функції вимкнення. Моделі другого покоління також зупиняють роботу камери, якщо виявляють, що світлодіод закритий, зокрема вже під час запису.

За даними партнера Meta — EssilorLuxottica, торік продажі розумних окулярів Meta перевищили 7 млн пар. У Fortune зазначають, що поширення таких пристроїв посилює питання про те, як сторонні люди можуть дізнаватися про ведення запису.

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