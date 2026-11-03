No Kings заявила, що Meta не планує змінювати політику — Ars Technica

У США коаліція No Kings заявила, що представники Meta на зустрічі 30 жовтня повідомили про відсутність планів змінювати політику, яка, на думку коаліції, може спричиняти надмірне автоматичне обмеження акаунтів. Раніше Instagram тимчасово призупинив роботу облікового запису No Kings і на чотири години позбавив його адміністраторів доступу під час кампанії коаліції за дострокове голосування. Про це повідомляє Ars Technica.

Пояснення Meta

Представник Meta Енді Стоун пояснив, що акаунт використовував інструмент на базі Claude для читання профілів, дописів і хештегів. Різкі сплески активності система розцінила як поведінку бота. За його словами, автоматична перевірка виявила помилку менш ніж за годину, але додаткові процедури затримали повернення доступу адміністраторам.

Соцмережева команда No Kings заявила, що застосовувала Claude як інструмент пошуку ключових слів і хештегів для відстеження обговорень у соціальних мережах. Meta запропонувала організувати зустріч із технічним фахівцем, який міг би пояснити помилку. Однак коаліція відкинула цю пропозицію, заявивши, що відповідь не розв'язує її питань, і попросила провести зустріч із вищим керівництвом компанії.

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Запити посадовців

Коаліція з 14 генеральних прокурорів штатів звернулася до Meta з вимогою докладніше пояснити блокування. До 29 жовтня посадовці просили компанію описати план дій, який мав би забезпечити, щоб законна виборча активність на її платформах не зазнавала збоїв. Подібні запити до Meta також надіслали сенатор від Меріленду Кріс Ван Голлен, а також члени Палати представників Роберт Гарсія та Джеймі Раскін.

No Kings попросила Meta оприлюднити будь-які повідомлення з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо акаунта коаліції або заходу з дострокового голосування. Водночас Ars Technica не знайшло доказів, що адміністрація Трампа просила Meta обмежити цей акаунт або що співробітники компанії навмисно діяли з політичних мотивів.

Захист виборчого контенту

Старший юрисконсульт Electronic Frontier Foundation Девід Грін назвав технічне пояснення Meta неповним. Він запропонував запровадити перевірку виборчого контенту людьми або створити екстрені канали підтримки для швидкого оскарження автоматичних обмежень. No Kings наголошує, що безперервний доступ до соціальних платформ важливий для поширення інформації про голосування та координації кампаній.

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