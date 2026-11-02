Northwood Space залучила $375 млн за оцінки у $2 млрд — TechCrunch

Компанія космічної інфраструктури Northwood Space залучила 375 млн доларів у раунді фінансування Series C за оцінки у 2 млрд доларів. Раунд спільно очолили Andreessen Horowitz та DFJ Growth, повідомляє TechCrunch.

Інфраструктура для зв’язку із супутниками

Northwood Space заснували у 2022 році. Компанія розробляє антени, програмне забезпечення та інші технології для поліпшення зв’язку супутників із Землею. Генеральною директоркою стартапу є співзасновниця Бріджит Мендлер, яка раніше була акторкою.

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Попереднє фінансування та контракти

У січні Northwood Space залучила 100 млн доларів у раунді Series B, який також спільно очолювала Andreessen Horowitz. TechCrunch раніше повідомляв і про контракт майже на 50 млн доларів із Космічними силами США на модернізацію мережі управління супутниками країни.

Компанія також має фінансову угоду з HSBC. За заявою стартапу, кошти раунду та ця домовленість будуть спрямовані на масштабування бізнесу, найм працівників і виконання чинних контрактів.

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