Notion підтвердив витік листувань користувачів через злам Fireworks AI: які дані опинилися під загрозою

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Сервіс Notion підтвердив витік листувань користувачів із вбудованим штучним інтелектом унаслідок кібератаки на стороннього провайдера Fireworks AI. Інцидент зачепив менше ніж 1% робочих просторів. За попередньою інформацією, збережені нотатки користувачів не постраждали.

Зловмисники скомпрометували інфраструктуру стороннього постачальника Fireworks AI, який забезпечував роботу штучного інтелекту платформи.

Власні системи Notion не були зламані, однак атака на зовнішнього підрядника призвела до розкриття листувань користувачів із їхніми запитами та відповідями ШІ.

Хронологія інциденту:

Увечері 2 листопада 2026 року представники Fireworks повідомили партнерів про несанкціонований доступ. Спочатку розробники вважали, що інцидент торкнувся лише синтетичних тестових даних.

Вранці 3 листопада Notion оперативно розірвала з'єднання із сервісом, видалила всі файли, збережені в середовищі Fireworks, і повністю припинила взаємодію між системами.

6 листопада постачальник попередив про можливий витік реальних клієнтських записів.

8 листопада остаточно підтвердили перелік скомпрометованих даних.

Аналіз показав, що зловмисники отримали транскрипти чатів Notion AI, пов'язані з аналітичною функцією Insights. Компанія почала повідомляти постраждалих клієнтів 9 листопада.

Більшість розкритих записів не мають прямої прив'язки до конкретних облікових записів. Зокрема, вони не містять імен авторів, ідентифікаторів робочих просторів або відповідей системних інструментів.

Водночас тексти запитів зберегли все, що користувачі вводили власноруч. Тому, якщо люди копіювали в чати конфіденційні паролі або робочі API-ключі, ці дані могли опинитися у відкритому доступі.

Notion використовувала інфраструктуру Fireworks для двох завдань: класифікації запитів у розділі Insights, який показує компаніям статистику використання штучного інтелекту, а також генерації відповідей за допомогою відкритих моделей.

Після виявлення інциденту Notion призупинила роботу функції Insights і повністю припинила використання моделей через сервери Fireworks.

У Fireworks описали інцидент як несанкціоноване використання внутрішніх облікових даних, що забезпечило доступ до змінних середовища для обмеженої кількості клієнтських акаунтів.

Фахівці застерігають, що скомпрометовані ключі доступу до сервісів штучного інтелекту можуть використовуватися в атаках на кшталт LLMjacking. Зокрема, хакери можуть перепродавати отримані ресурси або автоматизовано викрадати чужі сесії.

Команда Notion закликає постраждалих користувачів перевірити свої дані відповідно до інструкцій у надісланих електронних листах. Також необхідно негайно замінити всі облікові дані, які могли потрапити до чатів зі штучним інтелектом під час інциденту.

Важливо, що просте видалення записів із бази даних не анулює дію токенів. Тому ключі доступу потрібно оновлювати безпосередньо в сервісах, які їх видали.

Про це свідчить офіційне повідомлення Notion.

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