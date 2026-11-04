NVIDIA додала DLSS 5 до RTX Remix для оновлення старих ігор — Engadget

NVIDIA додала технологію DLSS 5 до платформи RTX Remix, призначеної для оновлення класичних ігор сучасною графікою. Інструмент безплатно доступний із початку 2024 року й дозволяє моддерам додавати до старих ігор трасування променів та текстури з ШІ-масштабуванням. Про це повідомляє Engadget.

Нейронний рендеринг для старих ігор

DLSS 5 використовує нейронний рендеринг, який, за описом видання, особливо помітно змінює освітлення персонажів. Технологію також додали до RTX Spark — системи на кристалі NVIDIA. Офіційну підтримку DLSS 5 у Hogwarts Legacy запланували на 5 листопада.

Застосувати DLSS 5 в інших іграх можна і через сторонні програми DLSS 5 Manager та DLSS 5 Swapper. Вони працюють із проєктами на Vulkan і DirectX 9, 10, 11 та 12. За даними Engadget, DLSS 5 Swapper автоматично визначає потрібний графічний API, встановлює необхідні DLL-файли та ReShade, а також дає змогу відновити оригінальні файли гри.

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Вплив на продуктивність

Водночас використання технології може суттєво знизити продуктивність. За даними Engadget, ранні сторонні інструменти з увімкненим нейронним рендерингом спричиняли падіння частоти кадрів на 30–60%. Після оновлення NBA 2K27 зниження продуктивності в роздільній здатності 1440p становило приблизно 25%.

Автор Engadget, який тестував технологію на NVIDIA RTX 5090, повідомив про зростання продуктивності в Control після оновлення бета-драйвера NVIDIA: приблизно з 80 до майже 100 кадрів за секунду за 4K і максимальних налаштувань із DLSS 5. У ремастері Metal Gear Solid 4 середня частота кадрів, за його словами, зросла з менш ніж 55 до близько 70 кадрів за секунду. Без DLSS 5 в обох іграх показник перевищував 120 кадрів за секунду.

Моди DLSS 5 можуть бути несумісними з іграми, де використовується античит. Зокрема, автору не вдалося запустити GTA V: Enhanced Edition із модифікацією через обов’язковий BattlEye.

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