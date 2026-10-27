У Бенгалуру в Індії Nvidia взяла участь у раунді фінансування Series B стартапу Simplismart на $14 млн. Компанія розробляє програмне забезпечення, яке допомагає бізнесу ефективніше запускати моделі штучного інтелекту та в окремих випадках скорочувати потребу в графічних процесорах. Як повідомляє TechCrunch, раунд очолила Dallas Venture Capital, а також у ньому взяли участь Accel, Shastra VC і Micromax.

Після залучення коштів оцінка чотирирічної компанії становить близько $100 млн, враховуючи нове фінансування. Simplismart пропонує платформу для розгортання та роботи ШІ-моделей як у власному середовищі, так і в хмарній чи локальній інфраструктурі клієнтів.

Оптимізація ШІ-інфраструктури

Програмне забезпечення стартапу розташовується між ШІ-моделями та обчислювальною інфраструктурою. Воно налаштовує спосіб розгортання й керування моделями відповідно до потреб замовника — зокрема за швидкістю відповіді, кількістю оброблюваних запитів і споживанням обчислювальних ресурсів.

За словами співзасновника та генерального директора Simplismart Амрітаншу Джайна, компаніям не завжди потрібен найшвидший або найдешевший варіант інференсу. Натомість їм потрібні швидкість і витрати, що відповідають конкретному застосуванню моделей.

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Simplismart стверджує, що завдяки її продукту платформа генерації відео InVideo зменшила витрати на обслуговування графічних процесорів на 56%. Серед клієнтів стартап також називає HeyGen, Higgsfield, Ema та індійського хмарного провайдера Yotta, який використовує технологію Simplismart для безсерверного ШІ-інференсу у платформі Shakti Studio.

Співпраця з Nvidia та плани у США

Паралельно з інвестицією Nvidia працює із Simplismart над технічними інтеграціями, зокрема пов'язаними з програмним забезпеченням для інференсу Dynamo. За словами Джайна, у співпраці беруть участь інженери Simplismart та архітектори рішень Nvidia, а виробник чипів також знайомив стартап із потенційними клієнтами й партнерами.

Розрахований річний темп доходу Simplismart за останні шість місяців зріс у 14 разів і сягнув восьмизначної суми, заявив Джайн. Цей показник ґрунтується на нещодавньому використанні продукту клієнтами, а не на законтрактованому регулярному доході, та не включає кошти, що передаються постачальникам інфраструктури. Понад половину доходу компанії забезпечує ринок США, хоча кількість її клієнтів в Індії більша. Нові кошти Simplismart планує використати для розширення присутності у США, найму працівників і подальшої розробки програмного забезпечення.

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