Nvidia інвестує $3 млрд у розміщення акцій Meta — Channel NewsAsia

Nvidia інвестує $3 млрд у розміщення акцій Meta в межах поглиблення співпраці компаній над ШІ-асистентом Muse та пов’язаними з ним моделями.

Співпраця над Muse

Як повідомляє Channel NewsAsia, моделі й агенти Muse працюють на інфраструктурі Nvidia. Компанії планують тісніше співпрацювати, щоб підвищити продуктивність систем і зменшити витрати.

Muse, який усередині Meta називають Hatch, є частиною плану генерального директора Марка Цукерберга щодо надання «персонального суперінтелекту» мільярдам користувачів сервісів компанії. Асистент створено за зразком відкритого ШІ-агента OpenClaw.

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Доступ до сервісів та інфраструктура

Muse може отримувати доступ до електронної пошти, календаря, платежів, інформації про здоров’я, покупок і застосунків для розумного дому. Користувачі зможуть у будь-який момент відкликати такий доступ.

Раніше того ж дня Meta збільшила обсяг розміщення акцій до $97,5 млрд — це найбільше залучення коштів у її історії. Компанія прискорює інвестиції в інфраструктуру для ШІ. Nvidia та Meta також можуть розширити співпрацю в межах платформи OpenShell, зокрема для безпечного розгортання програмного забезпечення та моніторингу поведінки ШІ-агентів за допомогою інструменту Sentry.

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