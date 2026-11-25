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Американська технологічна компанія Nvidia у четвертому фінансовому кварталі, який триватиме з листопада 2026 року до кінця січня 2027 року, скоротить постачання графічних процесорів для виробників ігрових відеокарт на 20–30%.

Як повідомляє галузевий форум Board Channels, через дефіцит відеокарт лінійки GeForce RTX 50 китайським дистриб'юторам уже рекомендують закуповувати моделі попередніх поколінь — GeForce RTX 3060 та RTX 3050, а виробник Colorful підвищив відпускні ціни на GeForce RTX 5090 D V2 на суму до 3300 юанів ($491) і на GeForce RTX 5080 — до 2800 юанів ($417).

Це вже друге масштабне зменшення обсягів відвантажень ігрових графічних процесорів Nvidia у 2026 році після скорочення постачань серії RTX 50 на 30–40% у першому півріччі. Одним із головних чинників нестачі комплектуючих називають переорієнтацію виробників пам'яті на потреби індустрії штучного інтелекту, при цьому наразі невідомо, яких саме моделей торкнуться нові обмеження і чи поширяться вони на ринки за межами Китаю, оскільки Nvidia офіційно ситуацію не коментувала.

Джерело: TweakTown.

Nvidia має намір поновити виробництво відеокарти GeForce RTX 3060, яка застаріла за сучасними стандартами, але може стати актуальною через гострий дефіцит комплектуючих для нових моделей. Це відновлення відбудеться орієнтовно в першому кварталі 2026 року.

Власники нових відеокарт NVIDIA RTX 50хх скаржаться на низьку продуктивність у старих іграх. Новий драйвер більше не підтримує 32-бітну версію PhysX.

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