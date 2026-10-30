Nvidia обговорює кредитні гарантії для угоди Nscale з Anthropic — Channel NewsAsia

Nvidia веде переговори про надання постачальнику хмарних ШІ-послуг Nscale багатомільярдних кредитних гарантій для підтримки боргового фінансування дата-центру в американському штаті Західна Вірджинія, який планує використовувати Anthropic. Про це Channel NewsAsia повідомило з посиланням на Reuters, яке цитує The Information та обізнані з переговорами джерела.

Фінансування дата-центру

За даними The Information, кредитна підтримка Nvidia має допомогти профінансувати енергетичну інфраструктуру та будівництво ШІ-дата-центру Nscale у Західній Вірджинії. Nvidia є інвестором британського хмарного провайдера Nscale.

Угоду ще не підписали, а її умови можуть змінитися. Nvidia, Nscale та Anthropic не відповіли на запити Reuters щодо цієї інформації.

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Домовленості з Anthropic

У серпні Anthropic, розробник Claude, уклала угоду про витрати $45 млрд на оренду обчислювальних потужностей у кампусі дата-центрів Nscale в Західній Вірджинії. Nscale також веде переговори щодо продажу Anthropic близько 460 мегаватів ШІ-обчислювальних потужностей в іншій угоді, вартість якої також може становити приблизно $45 млрд.

Повідомлення з’явилося на тлі занепокоєння щодо боргового фінансування розбудови ШІ-інфраструктури. Такі побоювання торкнулися компаній Coreweave і Firmus, які також мають підтримку Nvidia.

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