Nvidia представила моделі Nemotron 3.5 для ШІ-агентів і ПК — TechCrunch

Nvidia представила нові моделі з відкритими вагами Nemotron 3.5, призначені для постійно активних ШІ-агентів та периферійних обчислень. До лінійки увійшли корпоративна Nemotron 3.5 Super VL із 120 млрд параметрів, а також дві компактніші моделі Bolt для локального запуску на ПК і робочих станціях, повідомляє TechCrunch.

Модель для корпоративних агентів

Nemotron 3.5 Super VL орієнтована на використання в корпоративних ШІ-агентах. У Nvidia заявили, що модель має менше параметрів, ніж Nemotron 3 Ultra, однак здатна забезпечувати подібну точність у виконанні інструкцій і використанні інструментів.

Nvidia також заявляє, що після додаткового навчання для конкретних агентних завдань Super VL виконує їх швидше за низку конкуруючих моделей. Серед таких завдань компанія назвала аналіз документів, фінансовий облік, наукові експерименти, опрацювання страхових заяв у медичній сфері та стійкість до кібератак. За даними Nvidia, Super VL використовують Skydance, EY, Ramp, CrowdStrike, Perplexity і Salesforce.

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Локальна робота на ПК

Дві моделі Bolt призначені для запуску на нових ШІ-ПК із чипом Nvidia RTX Spark та робочих станціях DGX Spark. Такі комп’ютери, орієнтовані на споживачів, програмістів і корпоративних працівників розумової праці, виходять на ринок через партнерів, зокрема Microsoft і Dell.

Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B 24GB має 74 млрд параметрів і розрахована на локальні агентні завдання, що потребують багатокрокового міркування, викликів інструментів та вебперегляду. Найменша модель Bolt E4B призначена для розмовних агентів. Super VL і Bolt 74B-A9B уже доступні, а випуск Bolt E4B Nvidia запланувала пізніше цього місяця.

Віцепрезидентка Nvidia з відкритих моделей і програмного забезпечення Карі Бріскі заявила, що організації можуть додатково навчати Super VL на власних даних, розгортати її на власній інфраструктурі та контролювати створені рішення. Nvidia також позиціонує локальні моделі як спосіб делегувати повсякденні завдання без передавання навантажень у хмару.

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