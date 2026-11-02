NYT та інші медіа подали позови проти Brave через ШІ-скрейпінг — The Verge

The New York Times та група інших видань подали позови проти Brave Software, розробника браузера Brave. Компанію звинувачують у ймовірному незаконному скрейпінгу матеріалів для навчання систем штучного інтелекту, а також у наданні користувачам можливості обходити платний доступ до публікацій.

Як повідомляє The Verge, позов також подали компанії, що керують New York Daily News, Chicago Tribune та Orlando Sentinel.

Звинувачення щодо індексу Brave

У скарзі видавці стверджують, що Brave Software монетизувала свій індекс сайтів, зібраних шляхом скрейпінгу. Зокрема, за їхніми словами, компанія надавала ШІ-компаніям платний доступ до онлайн-контенту в реальному часі з Brave Index.

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Позивачі заявляють, що ШІ-компанії могли використовувати цей індекс для навчання моделей, відповідей на конкретні запити користувачів або для обох цілей. У скарзі сказано, що Brave нібито передавала багатьом ШІ-компаніям контент, захищений авторським правом. Серед таких компаній названо Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI та Cohere.

Претензії до функції Paywall blocker

Видавці також вказують на функцію Paywall blocker у браузері Brave. Компанія рекламує сотні провідних видавців як доступних через цю функцію. Позивачі заявляють, що Brave не зверталася по дозвіл на доступ до їхніх сайтів, копіювання матеріалів або надання контенту користувачам і ШІ-компаніям.

Речник The New York Times Грем Джеймс заявив, що Brave ігнорувала неодноразові вимоги видання припинити дії, які Times вважає порушенням авторського права. Brave, Anthropic, Mistral і Cohere не відповіли на запит про коментар. Директор із комунікацій Perplexity Джессі Дваєр назвав твердження в позові дезінформацією.

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