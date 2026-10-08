ОАЕ завершили створення зонда для зіткнення з астероїдом Justicia у 2035 році — Nature

В Об’єднаних Арабських Еміратах завершили створення 10-кілограмового зонда для місії до поясу астероїдів Emirates Mission to the Asteroid Belt. У 2035 році він має зіткнутися з червонуватим астероїдом Justicia, повідомляє Nature.

Запуск запланований на 2028 рік

Зонд спроєктували та побудували в ОАЕ. Тепер його доправлять до Університету Колорадо в Боулдері, де партнери інтегрують його з основним космічним апаратом MBR Explorer. Запуск місії запланований на березень 2028 року.

MBR Explorer має дослідити шість астероїдів за допомогою камер і спектрометрів, які дають змогу дистанційно аналізувати склад матеріалів. Апарат також спостерігатиме Венеру та Марс, перш ніж відправить невеликий зонд до Justicia.

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Що відомо про Justicia

Justicia розташований між Марсом і Юпітером. Його незвичний червоний колір може вказувати на наявність матеріалів, характерніших для віддаленіших ділянок Сонячної системи. Головний дослідник Центру досліджень рухових систем і космосу Technology Innovation Institute в Абу-Дабі Еліас Цуцаніс зазначив: якщо астероїд походить із зовнішніх ділянок Сонячної системи та згодом перемістився ближче, він може дати відомості про формування Сонячної системи й походження води.

Це буде друга міжпланетна місія ОАЕ після орбітального апарата Hope, який досяг Марса у 2021 році після шести років розробки. Керівниця Technology Innovation Institute Наджва Аарадж заявила, що створення зонда свідчить про зростання самостійності країни в космічній науці й технологіях: на відміну від Hope, компоненти якого створювали у співпраці з партнерами, зонд для нової місії ОАЕ розробили самостійно.

Голова Космічного агентства ОАЕ Ахмад Белхул Аль-Фаласі повідомив, що після оголошення марсіанської місії у 2014 році кількість студентів, які вступають на спеціальності STEM, зросла на 30%. За його словами, у 2015–2025 роках кількість університетів ОАЕ з програмами з аерокосмічної інженерії та космічних дисциплін приблизно подвоїлася.

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