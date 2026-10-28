Астрономи виявили у поясі Койпера великий транснептуновий об’єкт 2026 ED138, який може претендувати на статус карликової планети. За даними ScienceAlert, його зафіксувала обсерваторія Віри Рубін під час огляду південного неба. Попередньо діаметр об’єкта оцінюють у межах від 600 до 1500 кілометрів.

2026 ED138 може бути одним із найбільших виявлених об’єктів у транснептуновому просторі. Його можливий розмір порівнюють із розмірами карликових планет Макемаке та Гаумеа, однак точні параметри тіла ще належить встановити.

Архівні дані про об’єкт

Астрофізик Меттью Голман із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики 13 жовтня 2026 року аналізував дані обсерваторії Рубін за допомогою програмного забезпечення, розробленого разом із колегою Кевіном Нап’єром, коли звернув увагу на незвичний рух об’єкта. Дослідники простежили 2026 ED138 за 30 реєстраціями протягом 20 ночей — від 4 березня до 11 липня 2026 року.

Пізніше команда виявила об’єкт на архівних знімках камери Dark Energy Camera, зроблених ще у лютому 2016 року. Його також фіксували у 2017, 2018, 2019 та 2023 роках. Ці архівні дані дали змогу охарактеризувати орбіту небесного тіла.

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Орбіта і розмір

За інформацією Центру малих планет, 2026 ED138 обертається навколо Сонця приблизно за 281 рік. У найближчій до Сонця точці орбіти він перебуває на відстані 36,86 астрономічної одиниці, а в найдальшій — 49,04 астрономічної одиниці. Для порівняння, Плутон рухається орбітою на відстанях від 29,6 до 49,08 астрономічної одиниці від Сонця.

Середня відстань 2026 ED138 від Сонця становить близько 42,95 астрономічної одиниці. Орбіта об’єкта нахилена приблизно на 24,5 градуса до площини Сонячної системи, а його положення на тлі щільного зоряного поля Чумацького Шляху ускладнювало виявлення попередніми оглядами.

Точний діаметр 2026 ED138 поки невідомий, оскільки яскравість залежить не лише від розміру, а й від відбивної здатності поверхні. Якщо оцінка розмірів підтвердиться, гравітації об’єкта може вистачити для формування приблизно сферичної форми — однієї з характеристик карликової планети. Подальші інфрачервоні спостереження мають допомогти уточнити його розмір і статус.

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