Обсерваторія Віри Рубін оприлюднила тестове фото туманності Чайка — Live Science

Обсерваторія Віри Рубін оприлюднила тестове зображення туманності Чайка, відомої також як IC 2177. Світлину отримали експериментальною 144-мегапіксельною камерою Commissioning Camera під час ранньої перевірки телескопа, його програмного забезпечення та систем обробки зображень, повідомляє Live Science.

Газові хмари та потрійна зоряна система

Туманність Чайка розташована приблизно за 3 700 світлових років від Землі, між сузір’ями Єдинорога та Великого Пса. Вона складається з трьох великих хмар опроміненого газу. На оприлюдненому знімку показано голову умовного птаха — хмару Sharpless 2-292.

Рожеві ділянки в ній утворені воднем, який яскраво світиться під дією іонізуючого випромінювання молодих зір у центрі хмари. Блакитні структури — це пилові хмари, що відбивають світло молодих блакитних зір в інших частинах регіону. Об’єкт, який створює враження ока туманності, насправді є потрійною зоряною системою HD 53367. Ці молоді енергійні зорі формують навколишню газову хмару.

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Від тестової камери до огляду неба

За даними Національного наукового фонду США, між 24 жовтня та 11 грудня 2024 року обсерваторія зробила близько 16 тисяч експозицій нічного неба за допомогою Commissioning Camera. Після тестів її замінили камерою Legacy Survey of Space and Time Camera, поле зору якої більш ніж у 20 разів ширше.

Камера, встановлена на оглядовому телескопі Симоньї, створює 3 200-мегапіксельні знімки неба кожні 30 секунд. Вона може сканувати все південне небо кожні кілька ночей. Після офіційного початку програми Legacy Survey of Space and Time обсерваторія планує протягом 10 років фотографувати небо щоночі, формуючи покадровий запис Всесвіту. Очікується, що він допоможе виявляти, зокрема, наднові, комети та екзопланети.

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