OpenAI, Anthropic і Nvidia витратили рекордні суми на лобізм у США — The Verge

OpenAI, Anthropic і Nvidia у США в липні—вересні 2026 року витратили рекордні для себе суми на лобізм. Nvidia спрямувала на цю діяльність 2,2 млн доларів, Anthropic — 2,1 млн доларів, а OpenAI — 1,5 млн доларів. Сукупні витрати трьох компаній становили майже 6 млн доларів, повідомляє The Verge із посиланням на федеральні звіти.

Питання безпеки та регулювання

Anthropic у звітності навела перелік законопроєктів, указів та інших тем, щодо яких контактувала з Конгресом і Білим домом. Серед них — положення про штучний інтелект у законопроєкті Kids Online Safety Act, експортний контроль у AI Overwatch Act, указ президента Дональда Трампа про перейменування ШІ на «суперінтелект» та Ratepayer Protection Act.

Останній документ має на меті покласти витрати на електроенергію для дата-центрів на девелоперів цих дата-центрів. OpenAI лобіювала питання авторського права, оцінювання кібербезпеки передових моделей, механізми нагляду за безпекою ШІ та антимонопольний захист обміну інформацією. Компанія зверталася до Конгресу, Білого дому, Адміністрації малого бізнесу, а також міністерств торгівлі й закордонних справ США.

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Рекордні витрати технологічних компаній

Nvidia обговорювала з Конгресом, федеральними відомствами та офісами Білого дому мережі 6G, відповідальне проєктування ШІ, конкурентну політику, квантові обчислення й експортний контроль. Для Nvidia це перший квартал, коли її витрати на лобізм перевищили 2 млн доларів.

У звітному кварталі рекорд встановила й Apple, витративши 3,1 млн доларів. Компанія лобіювала питання інтелектуальної власності, мит, безпеки дітей в інтернеті, конкуренції та виробництва напівпровідників у США. Зокрема, Apple працювала із законопроєктами, які передбачають покладення на магазини застосунків обов’язку перевіряти вік користувачів.

Для порівняння, Microsoft витрачає на лобізм щонайменше 2 млн доларів щокварталу з 2021 року, а Google регулярно спрямовує на це понад 3 млн доларів за квартал. OpenAI вперше витратила понад 1 млн доларів за квартал лише цього року, тоді як найбільші квартальні витрати Anthropic у 2025 році лише трохи перевищували 1 млн доларів.

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