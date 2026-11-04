OpenAI додала до ChatGPT створення анімованих GIF — The Verge

OpenAI почала розгортати в ChatGPT можливість створювати анімовані GIF за текстовим запитом або на основі завантаженої фотографії. Як повідомляє The Verge, функція виходить разом із новою моделлю Images 2.6.

Редагування швидкості та кадрів

Користувачі можуть змінювати швидкість відтворення анімації, редагувати окремі кадри та ділитися готовою анімацією. Раніше ChatGPT не міг нативно створювати GIF за один крок.

У прикладі, опублікованому OpenAI, чатбот створює GIF у відповідь на запит зробити анімацію танцюючого кота. Інтерфейс також дає змогу переглядати результат покадрово й налаштовувати швидкість його відтворення.

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Оновлення Images 2.6

За словами OpenAI, модель Images 2.6 також має прискорити генерацію зображень у ChatGPT. Компанія заявила, що щотижня користувачі створюють понад 4 млрд зображень через ChatGPT та її API. У вересні OpenAI повідомляла про показник у 3 млрд зображень на тиждень.

Images 2.6 розгортають для всіх користувачів ChatGPT і Codex у вебверсії, десктопних та мобільних застосунках. Крім того, OpenAI запускає в API GPT-Image-2.6 Flare і Sunburst для швидшої та якіснішої генерації зображень.

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