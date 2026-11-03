OpenAI найняла екссекретаря армії США Дена Дрісколла — CNBC

OpenAI найняла колишнього секретаря армії США Дена Дрісколла на посаду старшого радника. У компанії він працюватиме над питаннями національної безпеки та співпрацюватиме з урядовцями, представниками промисловості, академічними установами й організаціями країн-союзників.

Робота у сфері безпеки

Як повідомляє CNBC, Дрісколл допомагатиме просувати концепцію, яку OpenAI називає «демократичним ШІ». Також він має допомагати внутрішнім командам компанії краще розуміти операційні потреби інституцій національної безпеки.

Ця робота доповнюватиме ініціативи OpenAI з посилення кіберстійкості та захисту критично важливих сервісів у межах програми Daybreak.

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Досвід Дрісколла

Раніше Дрісколл обіймав посаду секретаря армії США, але на початку року залишив її після кількох місяців повідомлень про напруженість у відносинах із міністром оборони Пітом Гегсетом. Він є ветераном війни в Іраку та підтримував модернізацію американських збройних сил, зокрема розширення доступу союзників США до дронів і технологій протидії безпілотникам.

У листопаді 2025 року Дрісколл зустрічався в Києві з президентом Володимиром Зеленським. За даними Офісу президента України, сторони обговорювали запропонований США мирний план, спрямований на завершення війни Росії проти України.

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