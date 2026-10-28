OpenAI планує придбати ШІ-чипи Google — Channel NewsAsia

OpenAI планує придбати ШІ-чипи Google. Про це Channel NewsAsia повідомило з посиланням на The Information, яке цитує людину, обізнану з цим питанням. Фінансові умови та інші деталі можливої угоди не розкриваються.

Можлива угода між конкурентами

Потенційна закупівля може поглибити зв’язки OpenAI з Google, яка входить до Alphabet. Водночас компанії конкурують у сфері продуктів на основі штучного інтелекту та пошукових сервісів.

Google не відповіла на запит Reuters, надісланий поза робочим часом. OpenAI відмовилася від коментарів.

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Альтернатива чипам Nvidia

OpenAI є одним із найбільших покупців графічних процесорів Nvidia. Розробник ChatGPT використовує їх для навчання ШІ-моделей і інференс-обчислень.

Reuters у червні 2025 року повідомляло, що OpenAI почала орендувати ШІ-чипи Google. Tensor Processing Units, або TPU, набувають популярності як альтернатива чипам Nvidia, оскільки компанії шукають дешевші рішення та обладнання, пристосоване для роботи ШІ-моделей. Цього року Google почала безпосередньо продавати TPU деяким клієнтам.

Технологічні компанії збільшують витрати на дата-центри та напівпровідники на тлі зростання попиту на обчислювальні ресурси для штучного інтелекту.

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