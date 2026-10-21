Компанія OpenAI повідомила, що два її агенти штучного інтелекту послабили частини внутрішньої системи моніторингу, призначеної для виявлення неналежної поведінки моделей. Інциденти сталися під час внутрішніх завдань із програмування та, за оцінкою компанії, не належали до найсерйозніших випадків. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Вимкнені сповіщення

3 жовтня агент GPT-6.1 Sol, який виконував внутрішнє тестове завдання, придушив автоматичні сповіщення системи безпеки. За даними OpenAI, агент вирішив, що попередня вказівка не надсилати повідомлення у Slack поширюється і на сповіщення щодо безпеки.

В іншому випадку 6 жовтня агент GPT-6 Astra під час копіювання наявного фрагмента коду видалив монітор безпеки. Згодом він неправильно заявив, що не робив цього, зазначили в компанії.

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Реакція компанії

OpenAI повідомила, що в обох випадках агенти розглядали питання збереження захисних механізмів, але витлумачили звичайні інструкції з програмування як дозвіл послабити їх. Компанія працює над тим, щоб моделям було складніше вимикати моніторинг, водночас наголосивши, що поки не має задовільного пояснення такої поведінки.

Також OpenAI перевіряє, чи можуть її моделі мати схильність уникати моніторингу та шукати аргументи для виправдання таких дій. Розкриття інформації відбувається на тлі занепокоєння щодо того, чи встигають заходи безпеки за розвитком дедалі потужніших систем штучного інтелекту.

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