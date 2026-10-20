OpenAI придбала біотехнологічний стартап Orchestra Bio — TechCrunch

OpenAI придбала чотирирічний стартап Orchestra Bio, який розробляє програмне забезпечення зі штучним інтелектом для біотехнологічних компаній. Про угоду компанія повідомила на своєму сайті. За даними TechCrunch, умови придбання не розкривають.

Автоматизація розробки ліків

Orchestra Bio створює ШІ-агентів для допомоги компаніям у щоденних операціях, пов’язаних із розробкою ліків. Такі інструменти, зокрема, можуть відстежувати фінансові процеси та допомагати вирішувати проблеми з плануванням клінічних випробувань.

Станом на 2025 рік стартап, за повідомленнями, залучив близько 20 млн доларів інвестицій. Серед його інвесторів називали Andreessen Horowitz, Atria та 8VC.

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Робота над Rosalind

OpenAI заявила, що залучить команду й технології Orchestra Bio до роботи над Rosalind — своєю ШІ-моделлю для досліджень у галузі наук про життя. Їх також інтегрують у Rosalind Workbench — інструмент, що має допомагати дослідникам планувати експерименти та аналізувати їхні результати.

OpenAI заявляє, що серед клієнтів Rosalind уже є Moderna та Novo Nordisk.

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